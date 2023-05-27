BLACKPINK Jisoo的惊人资产认证：买下「100个国家」

这么一看BLACKPINK成员Jisoo也是个持之以恒的人（笑）。

这段时间Jisoo推出了solo曲《Flower》，还忙於团队的全球演唱会，不停与粉丝见面，维持著超高人气。 因为活动频繁，旧物料也被不停挖出，其中一则就是她的「资产认证」！

有网友发帖称「公开全部资产的Jisoo买了一半的国家」，po出了2021年4月Jisoo在自己的IG上公开的一张旧照。 当时Jisoo发文称「终於完成了」，同时公开的还有一张游戏《乞丐生活2》的截图，这则游戏的玩法非常简单，玩家从「乞丐」级别开始，只需不停点击就能「赚钱」，成为富豪之后可以卖地。 根据游戏截图显示，Jisoo是超级玩家+大富豪，拥有 1垓 5068京 1379兆元（垓、京、兆均为单位，万万为亿，万亿为兆、万京为垓）。 喜欢这个游戏的Jisoo还不忘向粉丝推荐，称：「《乞丐生活》太好玩了」、「这是一个乞丐可以买国家的奇怪游戏」、「好喜欢这个游戏奇怪的风格啊」等。



지수가 전세계 나라 100개 샀다 ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/TJ7KFwtRvb — francetracny (@francetracny) May 25, 2023

지수의 거지키우기는 끝날 때까지 끝난게 아니다 pic.twitter.com/nePGUneTOS — 치치 모멘트 (@cm0103) May 9, 2021

其实这个游戏Jisoo玩了3年，早在2018年她就因在休息时全神贯注於手机游戏而引起了粉丝的关注，当粉丝们问在玩什么游戏时，Jisoo回答说：《乞丐生活2》 。 得知一个游戏能玩三年震惊了不少韩网友，纷纷表示：「我只玩了三天就放弃了，三年！太厉害了」、「堂堂正正的生活吧，像三年期间一直在培养乞丐的Jisoo一样」、「我开始好奇这个游戏了」等。



거지키우기 광장 이런 거 만들어 주세요 거기서라도 지수 보고파요 흐엉엉 pic.twitter.com/WKSyKR109K — 샤 (@oei108) January 6, 2022

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