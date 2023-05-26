《坏妈妈》谜底揭晓的一集！强豪狠心疏远妈妈和美珠，原来都是为了这个沉重的计划！（EP.9）

一直以来强豪独自背负的重量太沉重了，最令人心酸的是，他对妈妈的感情其实完全不是大家想像的那样...！

李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演的JTBC新剧《坏妈妈》，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。 第9集收视率继续升至9.4%，真的越来越精彩了！



*以下内容包含《坏妈妈》第9集关键内容！



成为检察官的理由

英顺打开强豪留给她的SIM卡，里面是强豪数年来的日记。 原来强豪以首席考入法学院时仍不知究竟为何要读法学，直到他试图调阅父亲案件被拒时，第一次领会到妈妈说的当上检察官才不会被欺负。



强豪寻访证人时了解到妈妈曾有画家梦想但被生活无情剥夺，也理解了妈妈阻止幼年强豪画画时的无奈与心痛。 其实强豪并没有恨妈妈，反而很早就感受到妈妈独自养小孩的艰辛。 在他心中，为父亲讨回公道早已没有意义，坚持调查的动力只有一个：让夺走妈妈本应拥有的幸福生活、令她只能扮演坏妈妈角色的人们，付出惨痛代价。



独自前行

强豪早就发现宋友壁和吴太秀勾结，接近吴太秀女儿也是计划的一环。 强豪深深知对抗他们有多危险，所以刻意疏远妈妈、跟美珠分手，希望美珠永远不知道他有多爱他，宁愿她恨他、忘记他，最后安全幸福地生活下去。 （大家猜对了！强豪真的是为了复仇离开美珠T^T）



一个人的反抗终究徒劳？

强豪主动接下宋友壁外孙的案子，在看守所信誓旦旦要为无辜青年翻案，到了法庭却突然改口说青年有罪，成功帮宋孙脱罪、获得宋赏识。 强豪秘密安排知晓吴太秀秘密的黄秀铉母子潜逃海外，然而数日后，女子的衣物和头颅（？ ）却被发现漂到岸边...

英顺得知强豪多年来的苦心，难过心疼得无以复加。 为避免强豪遭灭口，英顺把SIM卡和相关文件全部投入火中，叫他彻底忘记复仇这件事。尚未找回记忆的强豪似乎还没意识到这些东西的重要，母女俩就这样看著可望扳倒宋和吴的关键证据默默燃烧...！





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