郑容和飞北京录综艺，疑遭中国网友检举！待3天就回韩国，广电局：「节目以后也不会有他」

中国近年实施「限韩令」，禁止韩星在中国从事演艺活动（举行演唱会、拍摄综艺节目等），但近期似乎有逐渐放宽。

近日，中国选秀节目《奋斗！新生一班》透露会找胡海泉、萧敬腾和郑容和等人担任明星教师团。17日，郑容和也在 SNS 秀出多张抵达北京的照片，并写下：「北京，好久不见。」但是这消息传开后，部分中国网友以政治理由对郑容和的选角提出抗议并检举，导致郑容和抵达北京不到3天就返回韩国。

정용화, 녹화까지 마친 中 예능 '한한령, 사드, 혐한 분위기'로 하차당해 [소셜in] #정용화 #하차



가수 겸 배우 정용화가 2회차 녹화까지 마친 중국 예능 프로그램이 돌연 출연을 취소했다.https://t.co/BEoPnNEZ6i pic.twitter.com/H6scnc5mni — iMBC연예 (@imbc_news) May 24, 2023

随后，北京广播电视局回应：「与爱奇艺确认的结果，网传郑容和在北京录制综艺节目相关信息并不属实，该档节目后续也不会使用郑容和作为节目嘉宾。」对此，郑容和的所属社FNC娱乐也回应：「无话可说。」

消息曝光后，在韩网引发热烈讨论，韩网友：「讨厌韩星去上中国节目」、「拜托不要解开限韩令」、「没有交集才是正确答案」、「发疯！为什么偷看韩剧」、「别去参加中国综艺」、「郑容和把头发染黑了，所以的确是出演节目，因为那边染头发不能上节目」、「他们不花钱偷看韩剧，又想让韩国人去那里赚钱」、「他们到底怎么回事」等等。



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