【韩网热帖】第一名是惩罚吗？成为「爱豆捕鼠器」的音乐节目安可舞台

大家认同这位PO主的说法吗？

原PO主表示：如今音乐节目的冠军安可舞台扼住了爱豆们的喉咙。安可舞台原本的用意是让获得第一名的冠军团队享受巅峰时刻，现在却变成了被评论演唱实力的平台。

K-POP粉丝们开始关注爱豆们的安可舞台，甚至有不少网友用安可舞台的直拍来给成员们的歌唱水平排序。9日播出的《THE SHOW》上LE SSERAFIM KAZUHA、SAKURA和许允真因为音调不准、呼吸声大、忘词等被骂惨。



就连出道多年的TWICE也未能幸免，2021年6月20日的《人气歌谣》中，成员们在安可舞台上清唱《Alcohol-Free》时被指走调，彩瑛和定延受到不少网友的批评。



韩国网民评论：

1. 那她们就不能称为歌手，只能叫表演团

2. 现场演唱要是被称为惩罚的，不如别当歌手了，比起边唱边跳，安可只是站著唱歌而已，这都唱不好也太搞笑了吧，太过於依赖机器修音了

3. 幸亏我的本命团live很稳定

4. 歌手不会唱歌是件很值得炫耀的事情吗？

5. 近期的女团除了NMIXX之外实力都差不多，全靠1、2名唱得好的成员硬抗

6. 把LE SSERAFIM推到网友面前替JIMIN挡刀吗？ 笑死了，当然我也并不是LE SSERAFIM就唱得好

7. 很多安可舞台就像普通人唱卡拉ok的水准

8. 这不是惩罚而是真正的实力

9. 为什么只说女团，明明有男团也很烂啊，新闻里写得就像只有女团安可很烂一样

10. 那就好好唱啊，粉丝那么多，运气那么好，公司也很棒，天时地利人和才拿了第一，那就好好消化自己的歌曲啊，有那么多团想唱安可都没有机会，麻烦冠军团好好练习吧，增长实力

出处：https://theqoo.net/2804056780

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