美珠Solo首秀《Movie Star》诞生！谈梦想成真泪洒Showcase，MV有李伊庚&李孝利客串

Lovelyz出身的美珠，昨（17）日正式以Solo歌手出道，举行了单曲专辑《Movie Star》Showcase（发布会），主打歌〈Movie Star〉MV亦公开。

美珠Solo首秀《Movie Star》虽然是单曲专辑性质，只有主打歌〈Movie Star〉与一首收录曲〈想你〉，但在正式发行前便发布了三支「Story Film」故事影片慢慢带听众了解《Movie Star》的意思，搭配正式的MV剧情与歌词，很快就能了解这是美珠的出道故事。美珠从小有星梦，2014年以Lovelyz出道直至现在Solo活动，美珠正在诠释自己的电影，自己就是自己电影的「Movie Star」。MV公开后，网友纷纷表示歌曲和美珠很搭，也称赞MV里美珠很漂亮也演得很好。



据各大韩媒报导，美珠在Showcase上表示自己一听见歌词就觉得是自己的故事，点出舞蹈有两大亮点，一是戴王冠二是沉醉於镜子的姿态，表现自己一直怀有星梦想站在舞台上表演。美珠谈到这张专辑准备了一年，非常不敢相信自己Solo出道了，泪洒现场。



特别的是，MV里除了美珠在《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）的同事李伊庚演出外，目前同为Antenna旗下艺人的歌手前辈李孝利也现身。美珠提到自己从小的模范就是李孝利，能邀请到她演出MV非常荣幸，想学习她在舞台上华丽帅气，而在节目上则亲切待人的各种专业模样。



Showcase上，美珠还解释了自己为何要将艺名做出区隔，她认为「综艺人李美珠」总是尽力带给人欢笑，是亲切活泼的形象，而「歌手美珠」则是想表达她持续做出新挑战、展现舞台上的专业性。不过美珠的综艺感依旧，说自己过去在Lovelyz很依赖成员，Solo很有压力却又让人激动，在准备过程中「常常自我沉醉在里头」，也透露Antenna应她要求开辟了练舞室，「结果所有人都开始对舞蹈有兴趣，还在那里运动」。

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