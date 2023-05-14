李帝勋回邀许光汉一起拍戏！录影片应援《鬼家人》韩国宣传，韩文双向告白：「撒浪嘿呦！」

哦莫，现在是双向奔赴了！XD一起颁奖时已经很养眼，如果真的一起拍戏就太令人感恩啦！

电影《关於我和鬼变成家人的那件事》即将在韩国上映，主演许光汉及主创团队也赴韩开启宣传长跑。 12日在CGV电影院举办影迷见面活动，中途突袭公开李帝勋发来的影像信，令许光汉大受感动。

李帝勋欢迎许光汉再次来到韩国：「我们一同作为百想艺术大赏颁奖人已经过了2个礼拜。 通过新闻看到对我的称赞真的很害羞，过奖了。 真心希望之后如果有机会的话能够与你一同在作品上合作。 爱你喔，光汉先生~」



许光汉和李帝勋今年4月底一起为百想艺术大赏担任颁奖嘉宾，当时就不吝表达对李帝勋的欣赏，称希望未来有机会跟他合作。





李帝勋也在自己IG分享颁奖礼后台合照：



这次无预警看到李帝勋的应援，更令许光汉感到惊喜和感动：「李帝勋先生，撒浪嘿呦！真的很感谢！」表示自己身边也有很多人喜欢李帝勋，也约定会把他的新片推荐给更多朋友。



第二天的见面会上，许光汉还跳了BLACKPINK Jisoo新歌《Flower》的开花舞，虽然动作不熟练但十分努力，还被粉丝调侃「好像在转方向盘」XD《关於我和鬼变成家人的那件事》将於5月17日在韩国正式上映，预祝大发！



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