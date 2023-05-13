【KSD话题】说到人气男团 SEVENTEEN 最先想到的一首热门歌曲是？20首热门歌曲MV一次看！

（文章中附上20首热门歌曲MV）说到SEVENTEEN会最先想到哪一首歌曲呢？ 欢迎大家留言写下，分享你的最爱曲，非主打私心推荐的也可以喔！

先来简介一下男团 SEVENTEEN 是由13位成员组成，分成3组，1个团体，13+3+1=17，所以叫 SEVENTEEN，



被称作是「自给自足的偶像」，成员参与每一张专辑的编曲制作、作词到编舞、MV拍摄剪辑到自制综艺…等等多才多艺&亲力亲为。而 SEVENTEEN 的3组人马分别是…



Hiphop Team（嘻哈队）：圆佑、珉奎、S.COUPS（队长）、Vernon



Vocal Team（主唱队）：净汉、WOOZI、Joshua、DK、胜宽



Performance Team（表演队）：Jun、THE 8、Hoshi、Dino



接下来超过20首热门歌曲MV一次看！回顾一下有没有你错过的好歌～

▼2015年出道，主打歌〈Adore U〉（珍惜你）



▼2015年〈MANSAE〉（万岁）



▼2016年〈Pretty U〉（你真漂亮）夺得出道以来首个音乐节目一位。



第一次冠军，所以特别附上清爽经典的live舞台。



▼2016年〈VERY NICE〉（非常棒）



▼2016年〈BOOMBOOM〉（蹦蹦）



▼2017年〈Don't Wanna Cry〉（不想哭）



▼2017年〈CLAP〉（拍手）



▼2018年〈THANKS〉（谢谢你）



▼2018年〈Oh My!〉（怎么办）



▼2019年〈HOME〉



▼2019年单曲〈HIT〉



▼2019年〈Fear〉（毒:恐惧）



▼2020年〈Home;run〉（全垒打）



▼2020年〈Left & Right〉（左&右）



▼2021年〈Ready to love〉（准备去爱）



▼2021年〈Rock with you〉（和你一起嗨）



▼2022年〈Darl+ing〉（亲爱的）



▼2022年〈HOT〉



▼2022年〈_WORLD〉（_世界）



▼2023年双主打〈Super〉（孙悟空）



▼2023年双主打〈F*ck My Life〉（这该死的世界）



最后，分享一下M编我立刻想到的歌曲是〈Don't Wanna Cry〉（不想哭），副歌跟转场的歌声还有旋律真的很动人。另外，我个人私心推荐Hiphop Team圆佑和珉奎(feat. LeeHi)合作的这首〈Bittersweet〉（苦乐参半），超喜欢MV歌曲营造的氛围，两位Rapper也难得展现歌喉，相当迷人。



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