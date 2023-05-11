金宇彬把患癌看做「上天给的假期」！做客《刘QUIZ》坦言一直坚信会痊愈

昨晚《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来金宇彬聊天，一起回顾他立志成为模特、转型当演员的过程。 提到患鼻咽癌的经历，金宇彬展现出乐观又稳重的个性。
金宇彬说，20代的他似乎总是活在未来，总是有目标并为了目标而鞭策自己做到最好。 经历过空白期后他开始为这样的自己感到难过，病愈后努力更全然地享受当下：「很少感到后悔，觉得一整天都过得很充实。」
金宇彬2017年确诊鼻咽癌、2019年痊愈，坦言毕竟是性命攸关的事终究会怕，但一直相信能够痊愈，从未想过「如果无法战胜病魔该怎么办」。 更担心的是能否继续事业：「有想过一次能不能回到原本的工作，因为变瘦很多、体力也不如从前。」
金宇彬把这段养病时光看做「上天赐予的假期」：「我本来就是比较乐观的人，认为事情不会只有优点，也不回只有缺点。 之前都很忙碌无法休息，所以上天给我假期，让我趁这时候注意一下健康。」
趁这机会也多了和家人相处的时间，感到既悲伤又幸福，幸好现在痊愈，只留下美好的回忆。 金宇彬宣布患病消息时曾为粉丝公开手写信、约定某一天会像无事发生过一样重新回到大家面前，2019年底为青龙奖担任颁奖嘉宾就是他兑现约定的日子。
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