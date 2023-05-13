美声小王子厉旭来台代言韩国观光！现场演唱更加码狂跳IVE超活泼〜自曝延后机票「吃好吃满才舍得回国」

Super Junior成员厉旭今日上午11点於台北华山文创园区，为韩国观光公社代言观光，吸引上千名粉丝在馆外守候。活动中他除了推荐大家韩国好吃好玩的地方，还带来歌曲演唱，更自曝热爱台湾美食，一定要吃好吃满才离台，所以将今日的机票改为明天离台！

由於场地关系，报名参加活动的粉丝共有约7千名，但仅仅抽出幸运粉丝近200名，於是有许多粉丝也来到现场看著馆内的转播。厉旭一登场就带来抒情的歌曲「小王子」，也感受到馆内馆外都有著粉丝们的尖叫声，厉旭也表示在上午11点这个时间要唱现场Live的确有一点点难度喔！不过他仍然展现出完美无瑕的美声，让粉丝们听得相当满足！他也同时拍摄自己YT频道的纪录影片，想必对於本次的台湾行也相当期待。



Super Junior来台演出多次，对台湾的美食自然不陌生，而厉旭也希望推荐大家韩国旅游景点，希望大家一起来韩国游玩。他推荐了江原道的高城，甚至不藏私告诉大家他最爱的荞麦面店！以及釜山的海云台必点猪肉汤饭、仁川的江华岛必吃烤贝类、济州岛不能错过海女之家的角螺，以及距离首尔有点远的丽水，有多种丰富的海鲜，但他推荐的是自己最爱的海蜇虾。



除此之外，厉旭还特别推荐一般民众可能不算太熟悉的韩式料理美食，包含了辣炒章鱼牛肠虾子锅（낙곱새），还有京畿道水原王排骨，江原道韩牛、安东炖鸡以及济州岛的小米糕。有趣的是厉旭谈起这些美食，总不忘提醒大家「搭配烧酒更赞」，粉丝们也纷纷笔记作为下次踩点的参考。



厉旭更与观众们玩起Kpop猜歌游戏，在不到一秒钟的前奏一下他就立刻猜出答案了，其中一题是IVE的「I am」，厉旭一时兴起从椅子上跳起来表演这首舞蹈，还说这是正在读小学的侄子教他的！大家可别上传网路画面，他担心会被SJ其他成员嘲笑！也带来了大家回忆中的「Sorry Sorry」舞蹈重现。



最后厉旭送给大家的是从未在台湾公开演唱过的歌曲「To Me」，还透露原本今日下午就要飞回韩国了，但他更改了机票延后到明天回去，今晚打算享受更多台湾美食，也想再到夜市走走，预计胖个2公斤再回国！可见他真的相当喜爱台湾美食，活动结束后他也走向户外的背板向大家问候，让上千名在外守候的粉丝们也能近距离看见他，相当暖心。

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