BTS防弹少年团Jimin参与长寿电影《玩命关头X》主题曲MV预告曝光&一分钟音源抢先听：真的太扯了！

【影片】BTS Jimin 加入《玩命关头X》OST 真的是让人意想不到，也是韩国偶像第一人的创举啊！不愧是拿下「Billboard Hot 100 一位」的男人。（最让我惊讶的还有出到第十集了）

热门系列电影《玩命关头X》即将在今年5月17~19日上映，昨天也释出了主题曲（OST）的最新消息，其中还邀请到了BTS防弹少年团的成员Jimin参与，消息一出立刻引发网友热议。



▼〈Angel Pt 1〉（天使Pt.1）MV 预告中，有歌手 NLE Choppa, Kodak Black, Jimin of BTS, JVKE, & Muni Long 等人参与其中，Jimin 的歌声也相当突出，引来许多粉丝们朝圣，也更加期待完整的音源公开。



许多网友都留下了感叹的留言，意想不到的合作表示「wow~」、「真的太扯了！」、「不敢相信是真的」，也称赞 Jimin 的音色真的非常好听，称赞他拥有著天使的歌声，相当治愈人心。



▼歌曲一分钟抢先听，Jimin的辨识度真的非常高啊～。（0:22开始，是Jimin的歌声）



官方公开的主题曲海报，预计会在5月18日公开全曲。



▼电影预告：



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