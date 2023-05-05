金素妍夫妻甜到爆！做客《刘QUIZ》公开李尚禹送的另类「花束」，网：「太幸福了，让人看了想结婚！」

本周tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》嘉宾之一是演员金素妍，除了回顾出道30年高光时刻与低潮心路，也分享了与丈夫李尚禹之间独特又甜蜜的日常小事，真的是天生缘分啊~

金素妍从国中3年级开始演戏，接拍几部大热剧之后自认患上艺人病而错失工作机会，回过神来后格外对演艺事业用心。 金素妍透露自己是一旦有作品就全身心投入、连朋友也不见的类型，直到遇见李尚禹。



李尚禹总是努力把她从家中拉出来，告诉她外面的花开了、现在的微风正好：「素妍啊，演员金素妍虽然也很重要，也要好好爱惜人类金素妍。」



金素妍还分享了不久前的一件小事。有一天门铃响了，开门一看是李尚禹举著什么东西站在门前。原来李尚禹和朋友去日料店吃饭，觉得手卷寿司看起来很像一束花，便拿著它跑回家送给爱妻：「Zzan！花束！」金素妍回想起来仍满脸笑容：「这些微小的事情，让我感到非常幸福。」



MC曹世镐问了最近韩国很流行的问题：如果李尚禹变成蟑螂，你会怎么办？ 没想到金素妍认真起来，捂著嘴说：「天啊，好悲伤！为什么要问这样的问题... 当然要保护他，放在手上...」刘在锡说那可能会掉到外面，还是放进瓶子里比较稳妥，金素妍立即收回手：「不行不行！好悲伤啊...」



金素妍和李尚禹2016年拍电视剧《家和万事成》结识并互生好感，2017年结婚到现在已经6年，依然是演艺圈最令人羡慕的恩爱夫妻之一，经常在IG上晒合照放闪。



节目播出后很多网友大呼被甜到：「拜托一起上夫妻观察综艺吧！」、「真的是天生缘分」、「讲话的模样都好幸福」、「让人看了想结婚啊」、「偶尔真的会有这种奇幻爱情剧一般的男人，不要放弃希望啊大家」、「两个人都超单纯、超可爱」。



此外，金素妍和李栋旭、金泛等主演的tvN新剧《九尾狐传1938》明天就要开播啦！金素妍饰演有「绝世佳人」之称的柳红酒，与突然来到1938年的九尾狐李砚等一起上演精彩故事，海外地区由Prime Video全球播出。







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