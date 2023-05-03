《瑞镇家》防弹少年团V非常喜爱的狗狗BBERO，节目组照顾它直到离开墨西哥：支付疫苗+治疗费用！
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《瑞镇家》防弹少年团V非常喜爱的狗狗BBERO，节目组照顾它直到离开墨西哥：支付疫苗+治疗费用！

明星   2023年5月3日   星期三08:00   Tracy  

（封面图源：IG@thv、tvN《瑞镇家》截图）

希望愈来愈多人都有动物保护的意识啊！

最近韩网上曝光了综艺节目《瑞镇家》幕后的故事，一只名叫BBERO（빼로）的狗狗在节目拍摄期间每天都会出现在餐厅门口，备受节目组成员们的喜爱，还被观众们戏称是「兼职狗」。尤其是V非常喜欢BBERO，经常照顾狗狗，甚至是在节目拍摄完毕，离开墨西哥前都在细心照料它。据知情网友透露：「泰亨（V）支付了BBERO的疫苗费用以及治疗费，返韩之前一直想著它，BBERO最后被住在墨西哥的一名职员领养了。」

而根据韩媒《日刊体育》的报导，其实支付BBERO的医药、治疗费用的并非V，而是节目组的无人机摄影师。节目相关人员也表示，「很感谢大家对BBERO这么关心，帮助BBERO的是《瑞镇家》的节目组人员。」

得知这一消息的网友们大赞节目红这一举动，大家纷纷留言称：「BBERO啊，要幸福哦」、「最后还被领养了，happy ending」、「不管是谁做，起码等更多人知道要有动物保护的意识」等。

此外，5月5日《瑞镇家》将播出最后一期。

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