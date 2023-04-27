Super Junior利特&东海《Super Trip 5》登山遇「前E.L.F.」，还被路人伯母喊冤家XD

Super Junior利特与东海主持的SM C&C网路综艺节目《Super Trip》以第5季回归啦！昨（26）日播出的首集就有搞笑画面诞生。

《Super Trip 5》又名「Super Trip in Mountain」，顾名思义是要爬山，首集利特与东海就到登山用品店挑装备，并开启清溪山登山行。登山路途不免会遇上许多人，此集就有两个利特与东海被认出且相当好笑的画面。

利特、东海与路人擦肩而过便会打声招呼，就有一组女子经过，其中一女看见他们就说：「我以前是E.L.F.。」东海还试著想挽回(?)，转头对她们喊：「下下周演唱会――」但利特头也不回淡淡的说：「已经卖完了。」



不久，他们就遇到一群伯母，其中一位秒认东海，另一位也认出利特，东海表情又惊又喜。殊不知，伯母不是要向他们表明自己是粉丝，反而讲起自己的偶像歌手金浩仲，说因为东海的关系，金浩仲没能拿到第一名生日应援，直接喊东海是「冤家」了，东海语气剧变：「说我是冤家……」



伯母们走了之后，利特才对东海解释，可能因为东海和金浩中生日撞期，才让伯母对东海有了深刻印象*，东海恍然大悟后自嘲：「我是冤家啊！」（*编按：东海和金浩中都是10月，可能是指STARPLAY平台的10月寿星应援活动，结果金浩仲票数输东海没能拿到应援）



▼首集完整影片（遇见路人从10:15附近开始）



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raye_yeji.park IG #동해 #Donghae

#슈퍼트립5 #슈트산악회



나는 산이랑 안맞다~

다리가 움직이질 안더라 휴우

옥녀봉이라 가능했다능 청계산!



그래도 재밌는 슈퍼트립 오늘 저녁 6시 많관부 pic.twitter.com/T23eVOXUMw — 안녕 (@hi_he11o6) April 25, 2023

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