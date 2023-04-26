李圣经发文告别《原来这就是爱啊》，和金英光互动又甜又搞笑，看完结局的你一定会笑出来～

网友：「如果是D社发出来的有多好？」

李圣经与金英光主演的《原来这就是爱啊》上周完结，一如去年《流星》完结般，李圣经时隔将近一周才整理出多张与演员群的合照，并写下长长的终映感言。

李圣经深夜发文，配上满满与演员群的合照，包括金英光、金睿园、Hani安喜延、盛骏与张成范：「《原来这就是爱啊》（说是爱情）／刚开始并没有完全赞同这部作品的标题。平凡的人们心中怀著一个个伤痛挣扎著活下去，而这其间萌芽的爱情会更加痛苦与困难……在这里能表达出爱情有多么伟大吗……题目对我来说太深刻了……！」



「失去了爱情，人生变成了无色彩，但又因为爱情，仍坚持活下去，毫无生气的人生因爱而有了气息。所以爱情很难用一句话来定义，虽然有很多痛苦的时候，但爱情最终仍让人感受到还活著。」



「虽然没有亲口告白，但用自己特有的所有语言说著爱情，宇宙的世界非常纯真且温暖。我内心温度还没有下降！身为宇宙的时后，还有退一步观看的所有瞬间，还有每当那时候都在一起的所有人，非常感谢。托你们的福，我的心更加炙热了……似乎有了珍贵的回忆。」



「嗯……其实就是经常迟到的问候……不知道为什么，但有人懂这样的心情吗？嘻嘻。不过我们随时也都可以在一起（笑脸）。」

「虽然有时很痛苦，但希望可以尽情感受爱情、享受生活。 #原来这就是爱啊 我爱你们♥」



李圣经还发了一篇「Call It Love Behind」《原来这就是爱啊》幕后花絮，特别提醒正在追剧的人别看，内容放送许多「乌冬CP」她与金英光的合照还有两支影片，她和金英光先亲昵的抱抱，结果下一支影片她掐起对方脖子，完全就是结局最后一幕沈宇宙扑上韩冬辰打他的后续XD。李圣经这一PO文，让许多粉丝开始幻想「如果是D社发出来的有多好」呢！



▼《原来这就是爱啊》结局最后Ending



*《原来这就是爱啊》完整分集剧情回顾可点此前往

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