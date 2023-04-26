李聖經發文告別《原來這就是愛啊》，和金英光互動又甜又搞笑，看完結局的你一定會笑出來～

網友：「如果是D社發出來的有多好？」

李聖經與金英光主演的《原來這就是愛啊》上週完結，一如去年《流星》完結般，李聖經時隔將近一週才整理出多張與演員群的合照，並寫下長長的終映感言。

李聖經深夜發文，配上滿滿與演員群的合照，包括金英光、金叡園、Hani安喜延、盛駿與張成范：「《原來這就是愛啊》（說是愛情）／剛開始並沒有完全贊同這部作品的標題。平凡的人們心中懷著一個個傷痛掙扎著活下去，而這其間萌芽的愛情會更加痛苦與困難……在這裡能表達出愛情有多麼偉大嗎……題目對我來說太深刻了……！」



「失去了愛情，人生變成了無色彩，但又因為愛情，仍堅持活下去，毫無生氣的人生因愛而有了氣息。所以愛情很難用一句話來定義，雖然有很多痛苦的時候，但愛情最終仍讓人感受到還活著。」



「雖然沒有親口告白，但用自己特有的所有語言說著愛情，宇宙的世界非常純真且溫暖。我內心溫度還沒有下降！身為宇宙的時後，還有退一步觀看的所有瞬間，還有每當那時候都在一起的所有人，非常感謝。託你們的福，我的心更加炙熱了……似乎有了珍貴的回憶。」



「嗯……其實就是經常遲到的問候……不知道為什麼，但有人懂這樣的心情嗎？嘻嘻。不過我們隨時也都可以在一起（笑臉）。」

「雖然有時很痛苦，但希望可以盡情感受愛情、享受生活。 #原來這就是愛啊 我愛你們♥」



李聖經還發了一篇「Call It Love Behind」《原來這就是愛啊》幕後花絮，特別提醒正在追劇的人別看，內容放送許多「烏冬CP」她與金英光的合照還有兩支影片，她和金英光先親暱的抱抱，結果下一支影片她掐起對方脖子，完全就是結局最後一幕沈宇宙撲上韓冬辰打他的後續XD。李聖經這一PO文，讓許多粉絲開始幻想「如果是D社發出來的有多好」呢！



▼《原來這就是愛啊》結局最後Ending



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