《浪漫医生金师傅3》3天后开播，官方公开三大看点！原班「石垣人」齐聚

无数粉丝翘首以待的《浪漫医生金师傅3》将於三天后正式播出，新一季到底有哪些看点等著我们呢？

《浪漫医生金师傅》第三季4月28日重磅首播，韩石圭、安孝燮、李圣经、金旻载、陈庆、林元熙、金柱宪、尹那武、卞宇敏等第二季全班人马全部集结，他们将在新故事中向观众们展现「人为何而活，我为何而活」的真谛。

金师傅的梦想，「石垣医院全领域外伤中心」竣工

新一季中金师傅终於实现了创建石垣医院全领域外伤中心的梦想。上一季末尾，石垣医院从集团中独立了出来，组建成了「医疗法人石垣财团」，向著全领域外伤中心迈出了重要的一步。 前不久公开的预告片中，外伤中心揭开神秘的面纱，医生们将在此救死扶伤。 同时外伤中心又遭遇运营困难，矛盾也在众人之间蔓延开来，为新故事注入更多的看点。



「石垣人」的成长，升级为前辈的徐宇镇-车恩彩，以及新人们

第三季以3年后的「石垣医院」为背景，徐宇镇（安孝燮 饰）、车恩彩（李圣经 饰）等曾经的菜鸟医生们经过这几年的磨练都能力升级，用实力稳稳守护著医院。 已经恋爱3年的徐宇镇、车恩彩CP以及朴恩卓（金旻载 饰）、尹雅琳（苏珠妍 饰）CP的罗曼史仍将继续，而金师傅（韩石圭 饰）曾经的对手车镇万（李璟荣 饰）的出现串联起了新的紧张关系网，他还会继续和金师傅对立吗？此外，医院也迎来了张东华（李新英 饰）、李善雄（李洪耐 饰）等新人医生，成了前辈的徐宇镇等人将带领新人们一起救死扶伤。



规模更大，更加紧张的医疗现场

如预告片中金师傅所说的「现在的社会已经到了无论发生何事都不是非现实情况的时候了」那样，第三季将带给观众更贴近现实社会的故事，热血的石垣医生们奔走在灾难现场、枪击现场等险境，与死神做著顽强的斗争。



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