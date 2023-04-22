FTISLAND李洪基不改调皮本色「下次来不唱《坏女人》了！」忍脚伤开唱！亲口报喜「今年要出新专辑！」

乐团FTISLAND主唱李洪基、贝斯李在真与鼓手崔敏焕在4月22日晚间於台北TICC开唱，睽违4年未能来台演出，今日吸引了满场的歌迷到场。





李洪基戴著眼镜一身休闲打扮登场，身著短裤搭配著一双红白色的Nike球鞋，加上手上的红色麦克风，高亢的嗓音令大家想念，一连带来三首超High歌曲「Don’t Lose Your Self」「1234」「PRAY」让全场气氛瞬间High爆。随后他也立即向台湾粉丝们问候，到底是「我是李洪基」还是「我叫李洪基」让他瞬间陷入思考，相当有趣。李洪基也不忘介绍首次参与海外演出的吉他手，还夸赞他外型非常上相。





鼓手崔敏焕也说睽违5年没能来台感到很想念，立刻被李洪基纠正「是4年」！望著台下粉丝有人回答4年也有人回答5年，李洪基自信满满的说：「回答5年的人表示你最后那一场没来喔！」让全场大笑了起来。李洪基也不太习惯有翻译的存在，老觉得说话被打断，还向台下说：「你们应该都听得懂吧？翻译老师翻得正确吗？」见翻译有些停顿，他还「咦」了一下，不改调皮本色。







许多首High歌之后团员一字排开坐著高脚椅，带来与前面不同的Unplugged风格的抒情演唱。除了李洪基，李在真与崔敏焕也大展歌喉，SOLO演唱的歌声也毫不逊色。李洪基也特地拿掉了一边的耳机，享受著全场粉丝们与他一起合唱的感觉，他也称赞大家实力坚强，露出相当满意的表情！对於在台湾非常走红的一首歌曲《坏女人》，让台湾人笑称「到南部弄假牙」也出现在今日的抒情曲目中，李洪基还与粉丝们分段表演，还让他开心的唱到笑出来。





最后李洪基感性的说，因为自己腿伤的关系，没能尽兴地在台上唱跳，觉得有点可惜，不过也承诺会再来举办演唱会，不过日期还有待讨论。



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