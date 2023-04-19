BTS防弹少年团忙内柾国一次捐赠10亿：希望看到小朋友们健康的笑容

防弹少年团老幺柾国低调捐款，多日后才被媒体得知。

据18日韩媒报导称柾国在14日向首尔大学医院旗下的儿童医院捐款10亿（韩币，下同），希望能够救助患病儿童与他们的家人，这笔巨额将被拨款给医院的统合护理中心，用於低收入层家庭的病童们。

据悉首尔大儿童医院收治了来自全国各地的重症、稀有病患儿，其中不少患儿的家庭因常年高额的医疗费导致家境贫困。 除了治病之外，医院还顾虑到患儿的生活品质，以1999年创建儿童医院学校为起点，不断更新换代，直至於今日的统合护理中心，不仅为患儿提供医疗救助，还开展了以患儿及其家庭为对象的教育、商谈、情绪治疗等。 同时为了医院和中心能够正常运营，他们开通了社会捐助通道，接收社会爱心人士的捐赠。 柾国在得知这一事情之后低调捐款10亿，并表示：「哪怕是一点点也希望能够帮到生病的小朋友，祈愿早日看到他们健康的笑容。」



柾国从出道开始就一直十分关注慈善事业，也与队友哥哥们积极参与其中。 2017年1月他们向「世越号」遗属们组建的416家族协议会捐赠了1亿，当时7名成员每人都捐出了1000万（经纪公司BIGHIT MUSIC捐赠3000万）。 同年，防弹少年团又和UNICEF韩国委员会一起举办了「END violence」（反暴力）活动，共募集到了59亿（2022年10月基准）。 COVID-19肆虐全球之时，娱乐演出业备受冲击，他们又向全球公演企划公司Live Nation捐赠了约12亿。

得知这一消息之后，韩国网友们纷纷为柾国竖起了大拇指，众人表示：「10亿对艺人来说也不是小数目」、「还是第一次看到艺人以个人名义一次性捐款10亿」、「帅呆了，虽然知道他挣很多，但拿出10亿捐款也不是件容易的事情，而且还是捐给小朋友的，太棒了」、「 儿童医院是最近的社会热议话题，他肯定是紧跟时事才想到捐款的」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻