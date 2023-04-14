《九尾狐传1938》预告！「狐狸兄弟」李栋旭＆金泛一重逢就斗嘴，哥哥还警告敌人：「你敢动我弟一根汗毛试试」

《九尾狐传1938》由李栋旭、金素妍、金泛、刘庆秀主演，讲述迫降在混乱的1938年九尾狐李砚爲了回到现代而展开的奇幻动作剧，

之前公开的预告和海报都让许多观众相当期待，第三版预告片中，「狐狸兄弟」的不寻常的重逢让期待感达到高潮。李砚（李栋旭 饰）一开始温柔地说著：「朗啊，你保护我了却...」结果下一秒...李砚对李朗（金泛 饰）大喊：「给我戒菸吧！你这个小崽子。」再次见面的兄弟俩还毫不犹豫地展开枪战，李朗还说：「哥～你还没死吗？」依然表现出厌恶感 XD



但是李砚「如果过去改变了，未来也会变得不一样吗？」的提问让隐藏在两兄弟身上的故事更加令人惋惜，因爲他知道爲了守护哥哥而放弃生命的李朗的未来。



但是李砚越是珍惜弟弟，两人就越危险。面对柳红酒（金素妍 饰）：「如果你有能力救他，那就试试吧」的挑衅和千无影：（刘庆秀 饰）：「你会目睹你所珍爱的人通通死去」的警告，李砚还说了：「你敢动我弟一根汗毛试试。」他将展现怎样的反击呢？是否能遵守「狐狸不止会报恩，还会报仇」的原则呢？



另外，《九尾狐传1938》由《小神的孩子们》、《九尾狐传》的姜信孝导演与韩佑丽编剧再度合作打造，将接档《潘多拉：被操纵的乐园》在5月6日首播。

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