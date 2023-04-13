李升基不忍了！「妻子不能选择父母，也不可能因父母分手」搬韩媒报导替岳父母澄清反而又挨轰

李升基自与李多寅交往后形象重创，理由就是李多寅的父母曾涉嫌经济犯罪。然而，李升基义无反顾与李多寅结婚，即便被网友嘲笑「自己也被经纪公司（HOOK娱乐）骗钱」，但昨（12）日在岳母甄美里因捐出礼金再次遭到炮轰后，李升基不再忍受排山倒海的指责，发文替岳父岳母澄清并吐露心声，不过舆论没有因此转向。

*前情提要：李升基岳母甄美里捐婚礼礼金，700名宾客礼金过亿



李升基写了两篇长文，先是向粉丝道歉不该让粉丝一起受难，但也倾吐「连亲近的朋友都说『想想你的形象吧』劝我们分手」，不过他相当坚定：我的妻子并不能选择父母……又怎么能因为父母的事情而谈分手。并表示早和李多寅约定婚后要继续回馈社会，岂知又见恶意报导，他忍不住发言：「当了20年艺人，我从来没有这么感情用事。」

李升基在第一篇文文末附上了韩媒《10asia》撰写的，关於岳父母李洪宪、甄美里的更正报导，主要锁定在李洪宪涉及的2016年股价操弄事件：一、李洪宪无罪且已被法院认定为受害者。二、甄美里没有被起诉，判决书里未曾有甄美里是共犯或者介入犯罪的内容。三、该事件导致受害者超过30万人，其中有人做出极端选择，关於此点并没有得到证实，倒是李洪宪在内的相关人士遭小额股东们提起诉讼，法院驳回了。（原更正报导内容可点此前往）

另一篇长文，李升基则阐述自己这半年来遭遇的人情冷暖，他将前经纪公司还给他的音源收入捐出，得到了大众赞扬，但一宣布和李多寅结婚后情势就急转直下，不过他强调自己并非是为了得到支持才捐款。

他想说的重点在后头，直接说明李多寅父母向媒体仲裁委员会起诉了包括《10asia》在内的5家媒体，那些媒体都进行更正报导了，但12日又出现《Money Today》写他是「骗子女婿」，他直接点名撰写的蔡姓记者为何不直接采访他，另外有个《10asia》宇○记者也被点名。

李升基还首度公开曾有名杂志社A记者向他透露「HOOK娱乐拜托我帮忙写李多寅爸爸的负面新闻」。在A记者向他透露之前，他还记得HOOK李理事曾对他说：「杂志社A记者正在采访李多寅父亲，如果被报导会出大事的。」还惺惺作态对他说「好好解决了，好不容易才拦住」。

虽然李升基试图为岳父母澄清，但舆论对他依旧不正面，理由是李升基讲的只是2016年的股价操弄事件。在2016年股价操弄事件上，李洪宪2018年被判刑4年徒刑后改判无罪，但更早在2011年就因同样操弄股价被判刑3年入狱，而且不少人觉得韩国司法对经济犯罪相当宽容，不相信李洪宪在2016事件上完全冤枉。

对於李升基大动作反击，‎Theqoo论坛讨论文涌入千则留言，网友看不下去纷纷留言嘲讽「真的很爱李多寅」、「真的是出了名的固执」、「低调生活不好吗」、「（李洪宪）如果坐了冤狱，为何不提出再审申请国赔」，甚至有人觉得李升基在拿媒体开刀。

▼李升基IG全文



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