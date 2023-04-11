全网都在问李仙姬&李瑞镇为何没去李升基的婚礼！有答案了：新郎新娘没给喜帖

李升基和李多寅的豪华婚礼吸引了半个韩娱圈的人参加，但大众和媒体最关注的两位并未到场，引来各种猜测。

这两位就是李升基老师李仙姬以及李升基的前辈兼好兄弟李瑞镇，4月7日婚礼当天所有媒体都在关注这两位是否出席了婚宴，可惜的是无论是婚礼前的照片墙，还是婚礼中的宾客合影都未见到两位的身影。 作为与李升基关系颇深的两位同时缺席难免引发外界的各种负面猜测。



去年的时候李升基与前东家HOOK娱乐之间的经济纠纷闹得沸沸扬扬，李升基指控前公司侵吞其十多年的音源收入，在此过程中恩师李仙姬和好兄弟李瑞镇从头至尾未替他说过一句公道话，李瑞镇还被拍到与郑裕美在美国看球赛，似乎毫不关心后辈弟弟的事情，当时就有人为李升基抱不平。 而李升基结婚这一大喜的日子，他俩均未现身，似乎更坐实了民众们的猜测，李仙姬和李瑞镇作为HOOK旗下的艺人，与李升基已经划清了界限，三人「情谊已断」！



但根据韩媒《SPOT TV NEWS》独家报导称李仙姬和李瑞镇并未从李升基那里收到过结婚喜帖，没有受到邀请的两人怎么会出现在婚礼上呢！这报导也终结了网友们的各种推测，到底为何没有给他俩喜帖，其中的事情真的只有当事3人知道吧！

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