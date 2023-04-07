传IU Netflix新剧《您辛苦了》身价暴涨每集片酬5亿，超越宋慧乔＆全智贤！经纪公司否认

IU身价暴涨，升至女演员第一位。

据韩媒OSEN独家报导称，IU在Netflix新作《您辛苦了》中身价涨至每集5亿（韩币，下同/约合1155万新台币）。 早前业界传出IU的电视剧演出费每集10亿的消息，目前已经确定是谣传，最终身价定为每集5亿。 据业界人士透露，IU一年的收益高出350亿，而接下来的一年她将全身心投入道《您辛苦了》的拍摄中。 片方考虑到IU的超高人气和知名度，以及今后的全球宣传等，给出了5亿/集的酬劳。



之前韩媒曾报导过韩国女演员中身价最高的是全智贤和宋慧乔，每集片酬约2亿。 男明星身价普遍高於女星，宋仲基、池昌旭、李钟硕等男演员虽然人气、知名度不及全智贤和宋慧乔，但片酬却高出两人，约为3亿/集，金秀贤和李敏镐则片酬更高，有5亿/集之多。 IU晋身5亿身价行列，可见片方对她的认可。 对於这一消息，IU所属经纪公司先是透露：「因为合约的保密性，无法透露演员的私人片酬和总制作费。」不过，很快经纪公司和Netflix方面又回应称「是误报」、「毫无事实根据」。



《您辛苦了》是IU和朴宝剑携手主演的作品，描述1950年代出生於济州岛的爱顺（IU 饰）、光植（朴宝剑 饰）充满冒险的人生，剧里青年时期和壮年时期来回穿梭，以旧年代艰苦时期为背景，讲述关於父辈们在那个艰困时期总是微笑面对生活的故事。 邀请了《山茶花开时》林尚春编剧执笔，《信号》、《我的大叔》的金元锡导演掌镜，强强联手不容错过。

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