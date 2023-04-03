李到晛看女友林智妍《黑暗荣耀》中被打反应很大：真打？好可怕啊！其实早在发布会上宋慧乔就看穿了一切

韩娱圈又诞生一对明星姐弟恋，他们就是林智妍和李到晛。

愚人节当日D社突然爆料《黑暗荣耀》男一号李到晛和女二号林智妍热恋的消息，立即在剧迷和粉丝、网友间掀起巨浪。 得知这段恋情之后，再回过头来看《黑暗荣耀》时期的俩人，似乎经常在释放「爱的信号」。 2月份Netflix Korea的YouTube频道中公开了一段《黑暗荣耀》主演阵容的采访，宋慧乔、李到晛、林智妍和廉惠兰一起亮相讲述了关於电视剧的故事。

采访中李到晛（饰 朱如炡）看到剧中宋慧乔（饰 文同珢）狠甩校暴加害者林智妍（饰 朴涏镇）耳光的场景后一脸震惊的表情，当时两人在秘密恋爱时期，虽然知道是演戏，李到晛也不忍心看到女友挨打，还反问宋慧乔「是真打吗？」 宋慧乔解释「不是，真打的话就出大事了」，李到晛回应「像真打一样」、「哇，好可怕」等。 他俩的恋情曝光后，这段影片再被网友翻出，大家表示：「看到女友被甩耳光，担心被打疼了吧」、「哈哈哈哈，年下男好甜啊」、「现在才知道，那个时候就恋爱迹象了」等。





自从知道林智妍和李到晛恋爱之后，网友们从宋慧乔在发布会上的举动，猜测她可能早就知道两人在谈恋爱，甚至有在默默嗑CP。 一般来说发布会上男女主角会有比较亲密的站位和动作，但那天宋慧乔却和李到晛保持安全距离，甚至有一个挑眉抿嘴的表情，当时被一些不理智的网友骂「装可爱」。 反而是林智妍和李到晛在「贴贴」，再结合宋慧乔的小表情，明显前辈比我们早一些嗅出了「恋爱的味道」，根本就是默默看著小情侣偷偷秀恩爱啦。



혜교언니는 다 아는 듯~~~ ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/wCJEy3v9AP — francetracny (@francetracny) April 3, 2023

事实证明明星谈恋爱周围人都知道，只有我们网友不知道罢了！

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