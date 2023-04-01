IU居然考到驾照？ 公认「路痴+左右不分」，愚人节「强行上路」化身「马路杀手」！唯一乘客韩文哲全程超不安~

今天IU官方YouTube公开了一只影片《驾驶... 不容易耶？ 》，居然是知名路痴IU挑战首次「开车上路」，还要边聊天边把乘客送到目的地，乘客全程很不安XD

影片中IU坐在驾驶位表示不久前刚刚考到驾照，现在停车在小巷里等人，紧张到双手冒汗。今天这期节目是「IU's Delivery」，内容就是把客人安全送到目的地，过程中还要聊天！



这位幸运的乘客就是韩文哲律师，一边感谢邀请一边开玩笑说：「会不会走著去比较安全呢？」 IU意志满满地确认过韩律师的目的地，但出发前第一句就让人不安：「首先踩刹车，哦不，踩油门出发！」

路上IU和韩律师聊起他在JTBC做的节目《韩文哲的黑盒子评论》，表示全家都很喜欢、每周都会收看。 IU侃侃而谈，韩律师则保持紧张：「你要看前面啊！和前边的车靠太近了！要保持距离啊！好不安~」



IU挥著双手请他放心，韩律师立即引用她的歌词指出问题：「Yellow CARD！越过这条线就是侵犯！」IU：「太好笑了，不小心就放开方向盘...」



车子开到汉江上时韩律师发现方向不对，原来他要去的是「面牧洞」，IU却听成电视台聚集的「木洞」！IU请他放心并立即开始加速，韩律师却更加不安：「是不是错过交流道了？」 IU竟打算直接U-Turn回转、还狂按喇叭，吓得韩律师弃车而逃！



原来刚才这一切都是在摄影棚里录制的啦~IU也随著跳下车：「怎么能从正在行驶的车辆里跳下来呢！」还秀出为这次节目特地制作的「一次性驾照」，上面写著：「仅限4月1日驾驶一天。」 最后两人一起说「愚人节快乐」、叮嘱驾驶者注意安全，结束了有惊无险的新手上路XD



网友：「居然又被她骗到！」、「UAENA永远无法逃过IU的愚人节恶作剧」、「演技一流」、「谢谢IU总是给大家带来欢笑」。 可以开中文字幕欣赏！



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