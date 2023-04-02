《非常律师禹英禑》原型的真实案件比韩剧还精采！中彩券获得60亿元的外遇渣男在现实中简直可恶至极～

横财变成横祸的瞬间，大家都要小心～！韩剧《非常律师禹英禑》原型书《一场快乐胜过千万悲伤》

最近拜读了一本韩国律师曺佑诚（조우성）的作品，他的新书《一场快乐胜过千万悲伤》收录了25年律师生涯的各种惊心&暖心的精采故事，值得一提的是，热门韩剧《非常律师禹英禑》中一些真实案件，就是直接参考了这位律师所经手的案子，现实生活的案例甚至比韩剧拍出来的还要精采。



今天就来聊聊「赌博彩券中奖」的这个案子，剧中高度还原外，书中还提到了一些细节，让人看了非常有共鸣！

PS：那一集（EP.11）我看完的感想就是，渣男丈夫（许栋元 饰）实在太可恶了！以及看到车祸场面而吓坏的禹英禑（朴恩斌 饰），被贴心的李浚浩（姜泰伍 饰）从背后抱紧的一幕。



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（妻子）金孝媛和（丈夫）崔奎春在谈了三年的恋爱后结婚，育有一子一女。老实的崔奎春在婚后经营网咖事业，遭同行诈骗，所有投资金一去不回后，便沉迷於赌博。金孝媛表示不愿让丈夫想起伤心往事，所以也尽量不唠叨，夫妻之间的关系如常不坏。

某天，崔奎春向妻子诉苦。他和朋友在赌场内，让跑腿小弟帮忙以自动选号的方式购买彩券，再将那些彩券平均分给参与者。其中一位参与者金永基拿到的彩券中了一等头奖，参与那次购买的一共有四个人，金永基获得的奖金在扣除税金之后，总额高达六十亿韩元，根据约定除了金永基以外的三个人理应也可分得一人十五亿的奖金。

「我们每次开局前，为了祈求好运都会从赌注中抽些钱购买彩券，并约好若是中奖，就平均分配。」 尽管崔奎春因感到委屈而尽力争辩，但这在法律上是难以被受理的案件。第一个症结点在於「公平分配之约定的责任证明」，崔奎春得证明四人曾约定於彩券中奖时，同意平均分享奖金的这个约定。由於约定没有以书面形式留下纪录，所以需要透过证人们的证词进行，这点似乎并不容易。第二个症结点在於购买彩券的费用来源是赌博资金。也就是说，即使能证明公平分配奖金的承诺，但由於彩券是透过非法资金购入，因此该承诺极有可能同时被视为无效。

我认为本案能被立案的可能性很低，所以原先并不想接受委托，但迫於金孝媛的恳切请求，只好接下包含崔奎春在内，其余三名参与者的诉讼。 在审判进行的过程中，法院集中审理了我方事先担心的两个问题。为了证明公平分配的约定，我方传唤了当时在赌场为他们跑腿的小弟作为证人。虽然年轻人多少有些害怕，但仍旧一五一十地将当时的情况如实陈述。况且，除了金永基外，当时在场的其他三名原告皆主张曾答应公平分配约定，因此裁判部也认为这点没有太大问题。



造成问题的则是第二个争论重点，既然用来购入彩券的费用来源为赌博资金，那么用这笔钱所获得的彩券奖金的公平分配约定在法律上是否有效？我为了搜集对我方有利的资料，甚至翻阅了日本的法律书籍，并向法院提交了与非法工资、非法行为、反社会秩序法律行为相关的各种参考资料。在审判进行期间，崔奎春夫妻时常前来找我讨论对策，我也尽心尽力的准备辩论。 一审判决的宣判日终於来临，法庭将胜利交到我们手中，并在判决书中记录：「纵使赌博是犯罪行为、用来购买彩券的费用也是赌博资金，却不能因此认定中奖后公平分配奖金的约定也是违反善良风俗等社会秩序的无效行为。」

宣判日当天，崔奎春夫妇在我的事务所内流下了高兴的眼泪。计算之下，崔奎春之后可以获得当初分配到、约十五亿韩元的奖金。被告人金永基由於不服一审判决，提出上诉，此案移交○○高等法院继续审理。我也持续负责二审辩论，反正一审所需的争论焦点都已得到解决，看起来也没有其他问题。不过金永基方的诉讼代理人为了推翻一审结果，提出多种法律主张，并申请了多名证人，所以二审几乎进行了一年左右。

一审进行时，崔奎春夫妻经常联络我，也经常来访事务所。但在二审进行时却几乎没有和我联系，我以为仅是生活繁忙，没有想到会有其他原因。直到崔奎春在二审获判胜诉后的几天，我才接到介绍金孝媛来访、我母亲友人的电话，也才明白为何这段时间崔奎春夫妻都没有和我联络。 崔奎春在一审获判胜诉后，想到可以获得巨额奖金，态度就产生了巨大变化。他变得动不动就喝酒、对妻子动手，且经常施暴，外宿也变得跟吃饭一样频繁。



后来经确认后发现，他和之前认识的女子早已同居，让金孝媛感觉彷佛天就要塌下来。崔奎春表示会提供精神补偿费与孩子们的抚养费，坚持要求离婚，金孝媛想尽办法挽留，却无法挽回早已不在身边的丈夫的心。 最后两人协议离婚，孩子们由金孝媛继续抚养，条件是每个月两百万韩元的养育费，以及五千万韩元的精神补偿费。剩下的问题便是「财产分配」，崔奎春表示奖金诉讼仍在进行中，财产分割要等官司完全结束后再来讨论，金孝媛也同意了。



我听完前后的事件感到非常生气。虽然不能对别人的家庭说三道四，但崔奎春的行为实在令人发指。 那之后，彩券奖金的诉讼由崔奎春方获得最终胜诉，虽然金永基提出上诉，大法院在二审仍旧决定维持相同判决结果，崔奎春获得了约十五亿韩元的奖金。 问题随后发生，崔奎春把透过诉讼获得的全部奖金捆绑交付信托，表示自己没办法给前妻任何一毛钱。对此表达反对的金孝媛向崔奎春提出财产分割请求诉讼，要求至少一半的彩券奖金分额，也就是八亿韩元。我认为不管自己为哪方辩护都不太妥当，於是没有介入，仅从旁关注诉讼过程，并在心里为金孝媛加油。

双方各自聘请律师展开了激烈的辩论。对於金孝媛的要求，崔奎春方的回应是：「彩券奖金不适用财产分割请求。」原本财产分割可以要求共享夫妻一同创造的财产，不过他方主张彩券中奖是靠崔奎春单方面的运气，所以不能成为财产分割的项目之一。 经过大约七个月的一审诉讼结束后，裁判部选择站在崔奎春那边。他们的结论是：彩券奖金的确只是崔奎春个人的「幸运」，并不算是夫妻共同努力累积的财产，以法理来说，这也许是个合理的结论，但从情感上来说，让人很难接受。

金孝媛不服一审判决结果，选择二审上诉，於是他们又对质了六个月。不过二审结果没有改变，金孝媛只能获得当初约定好的五千万韩元精神赔偿费，以及每月两百万韩元的子女养育费，以此切断和前夫之间的恶缘。之后听说崔奎春和同居女友分手，彩券奖金被安全保管在秘密金融帐户中。 崔奎春事件的余韵让人很不好受。

就这样，我逐渐淡忘这对夫妻的事情，直到大约六个月过后，金孝媛再次来访。据悉，在和金孝媛的诉讼中获胜的崔奎春，后来把保管在秘密帐户中的彩券奖金领出，在首尔东大门附近购入了五间店铺。因为平时没有稳定月收，他为了增加租赁收入，才选择购入店铺。

某天晚上，晚归的崔奎春被肇事逃逸的车辆撞击，当场死亡。且非常不幸，没能抓住犯人。崔奎春在死亡的当时已无父母或法律上的妻子，唯一的继承者就是与金孝媛结婚时所生下的一儿一女，由於孩子们尚未成年，便由金孝媛担任财产管理人。此外，崔奎春在一个月前购入了高额死亡保险，投保时没有特别指定受益人，保险金便转由法定继承人承担，也就等於他的子女额外收到了五亿韩元的死亡保险金。处理受理的过程中，需要准备一些复杂的文件，於是金孝媛才又前来寻求我的帮助。

我就像看了一部电影一样。崔奎春为了获得彩券奖金展开了激烈的法庭斗争后，又为了逃避财产分割接连提起诉讼，最后的结局却如此令人唏嘘。若是崔奎春在奖金分配的诉讼中败诉，事情会发展到这种地步吗？就因为人类是如此虚无缥缈的活著，我们面对生活才应该更加谦虚。

人们都希望能赚大钱。横财代表意外获得的财物，这里需要注意的是「意外」，意料之外的财富。与自我本身的努力结果和意志都无关，这样意外的收入会带来什么样的问题呢？ 因为不是透过自身努力获得，所以不清楚这些财富的珍贵。就算再怎么努力维持平常心，也难以控制不自觉浮躁的情绪，甚至在过了一段时间后，错把偶然获得的幸运当成自己的实力，最终就会经历让横财变成横祸的瞬间。分不清真正该去珍惜的是什么，也分不清什么才是真正的自我。

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本书律师都是用他的视角，来描述所有他经手过的案子，除了「赌博彩券中奖」案外，「三兄弟之争」和其他精采案例也同样收录在他的书中，有兴趣的读者们可以收藏一下这本书，等同於上了好几堂律师课啊～，相当划算！

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