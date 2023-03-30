《Biong Biong地球娱乐室》第二季首尔开拍！成员们的奇装异服亮相，李泳知的造型似乎有点熟悉 XD

由李恩智、MIMI、李泳知、安兪眞出演的《Biong Biong地球娱乐室》是爲了抓住逃到地球的月球兔子「兔珑」而聚在一起的4名勇士们穿越时空展开的综艺节目。

成员们各种疯狂的举动，常常让制作组超「崩溃」，捉弄罗PD更成为她们的日常，播出后也受到许多观众的喜爱。今年1月宣布制作第二季，他们也飞往芬兰进行拍摄。



不过，29日开始兔珑（토롱이）的官方 IG 又更新一系列的照片，似乎是在首尔进行追加拍摄呀！兔珑拿了一堆行李箱：「孩子们，我就等今天了！如果你们抓不到我的话，就不用旅行箱了。哈哈哈，但是你们也没有出入证吧？加油吧！」还表示自己的忍耐力一杯咖啡 XD

兔珑带著行李箱偷跑（？）时还抱怨：「哇～爲什么这么重啊！」结果...行李箱遗留在各处：「虽然不知道是谁的，但是对不起，太重了拿不走！真的会患上腕隧道症候群。」

还有以奇装异服亮相的成员们，李泳知这是在 Cos 太阳〈Monster〉的造型吗吗 XD 兔珑表示：「哎呦！每次都被你们的服装都吓一跳。」之后兔珑又发了一个：「我要从2号出发，然后再也不回来了，知道我在说什么吗？就算都告诉了，你们也不知道。」而《Biong Biong地球娱乐室》预计在5月播出，真的太期待看到啦！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻