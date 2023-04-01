《虽然没准备什么菜》预告4/7第二季回归！李泳知开箱YT百万订阅金牌、放话成为「1等刽子手」，首位嘉宾是BLACKPINK Jisoo！

休息近半年的《虽然没准备什么菜》昨日终於更新，公开了大家盼望已久的第二季预告片！标题借用大热剧《黑暗荣耀》的台词：「我愿意当1等刽子手，说吧，从什么开始喝？」XD

文案也是台词梗不断：「Nice的刽子手的回归，想你想得要死了。 从今天开始，每一天都是喝到烂醉，因为我会成为你的1等刽子手。 欢迎来到我的自炊房。 让你看看1等刽子手是什么样。」 所谓「自炊房」是韩国一种租房形式，即是地方不大价格不高、附有厨房可以自己煮饭的出租屋，基本上就是李泳知节目里这样XD



《虽然没准备什么菜》频道已超过200万订阅，获得YouTube颁发象徵百万订阅的「铄金创作者奖」。 影片里李泳知徒手暴力开箱，开心到伸出舌头舔奖牌、用力闻「金子的气味」，被告知不是真金后还不死心地用牙咬了一下，这才「认命」。 YouTube称百万奖牌是以镀金黄铜打造，所以闻起来有金子味道但咬下去「口感」不对倒也合理XD



为了庆祝，李泳知拿出烧酒准备一饮而尽、表演「饮酒歌舞」，没想到喝太快被呛到：「酒从鼻子里出来了！」紧急转换为感动爆哭戏份！



李泳知擦拭地板上的烧酒，眼神突然变得凌厉：「最近出现了很多跟我们很像的节目。 我也不要止步於合法的刽子手了。」 随后拿起笔墨、用牙齿裁剪宣纸，一边喝酒一边挥毫写下：「1等刽子手。 」节目组也忍不住说：「看起来真的很像刽子手！」



预告片最后透露第14集的公开时间是4月7日晚7点，背景音乐用的是BLACKPINK的歌！此前有消息称第二季首位嘉宾是BLACKPINK成员Jisoo，加上Jisoo昨日发行首张单曲专辑《ME》宣告SOLO出道，看来应该就是她没错啦~



李泳知在预告片下幽默留言：「每次拍这个都会折寿。」 但其他网友都表示期待：「就算有再多相似的节目，李泳知也是one & only」、「没有人能赢过元祖」、「上一季结尾是Jin、这一季开头是Jisoo，wow这节目真的是国际级」、「可以一边看《虽然没准备什么菜》一边等《地球娱乐室》啦！」



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