除了有《出差十五夜》综艺可看外！朴叙俊也确定出演《IU's Palette》与 IU 一起畅聊音乐和电影幕后花絮

【全新剧照】这不就是合唱的节奏吗？？？好期待啊～～～。（朴叙俊有唱过 IU 的〈夜信〉哦，大家有听过吗？点进文章看影片吧！）

根据 StarNews 的独家报导，朴叙俊确定出演由 IU 主持的网路热门节目《IU's Palette》（IU的调色盘），消息一出立刻引发网友们的关注。



朴叙俊与 IU 合作了全新电影《Dream》即将在4月26日上映，目前有确定会登上罗PD的《出差十五夜》，除此之外，朴叙俊也确定出演《IU's Palette》，与IU一起畅聊音乐和电影幕后花絮，此外，网友们也猜测两人很有机会在节目上合唱，因为朴叙俊也曾在自己主演的电视剧中献声过不只一次，每一回都能创造出经典画面，对於两人有机会合体献声，大家也都非常期待！



▼《金秘书为何那样》最经典的求婚自弹自唱片段：



▼朴叙俊 cover 过 IU 的〈夜信〉（Through the Night）：



电影《Dream》讲述一位没有计划没有概念的前足球选手尹洪大（朴叙俊 饰），和一位失去了热情的PD李素敏（IU 饰），与一群无家可归的足球选手们，一起挑战完成不可能梦想的热血故事。



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