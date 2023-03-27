《花书生热爱史》遭公司封印滑稽舞蹈XD 辛睿恩剧透：厉云不是唯一对象！

「二花院客栈」现已开业！由「霸凌恶女」辛睿恩携手三大上位男星厉云、姜勋和郑干柱主演的青春史剧《花书生热爱史》已开播了～大家开始追看了吗？

由「国民初恋」摇身一变「国民恶女」后，近日辛睿恩在韩剧《花书生热爱史》再度挑战自我，饰演家道中落的民宿老板尹端午，为了谋生糊口而在中村经营「二花院客栈」。一次端午在外招揽客人时被人垂涎美色，幸好得到金是姴（姜勋饰）的帮助而脱险，二人因而结缘；后来丁柳嘏（郑干柱饰）和姜铲（厉云饰）先后入住，「四人帮」终於组成，并在锄强扶弱的过程中逐渐拉近距离，此时端午却被告知先父欠下巨款；另一边厢，当今皇帝一直追寻失踪多年的废世孙，怀疑他混入应考科举的儒生之中，更因为担心对方对自己造成威胁而下令灭口！



现年25岁的辛睿恩早於2018年透过网剧出道，当时不少观众大赞她甚有秀智影子，有望成为「国民初恋」接班人！谁知去年她演出复仇韩剧的大反派后，竟遭到网友抛弃！近日她现身《我家的熊孩子》时便笑言：「剧集播出前，公司说社交平台的追踪人数会增长很多，我就抱有一点期待，但是很多人说不想见到我笑，反而取消追踪我了。」



热爱参加综艺的她也被经理人踢爆，因为不时自毁女神形象而被公司禁止跳舞：「她以前在节目跳过，此后公司便禁止了！睿恩是一个非常活泼和开朗的人，公司认为这会影响观众沉浸在她的角色，为了她的形象，只好阻止她；后来她发了跳舞的影片，舞蹈被封印得更厉害了。」



另外，观察型综艺《全知干预视角》也抢先公开了她和厉云在剧中拥抱的画面，令现场尖叫不断！不过她却自爆感情线众多：「他不是剧中唯一的恋爱对象，他和我的角色看起来有感情，但事实并非如此。」更令人期待《花书生热爱史》的青春罗曼史！



Viu Original原创韩剧《花书生热爱史》以古代民宿为背景，讲述打破既有观念的「二花院客栈」女主人尹端午（辛睿恩饰）和怀有不可告人秘密的房客「花美男三人帮」：高冷武科生姜铲（厉云饰）、花花公子金是姴（姜勋饰）、名门之后丁柳嘏（郑干柱饰），合力解开十三年前的神秘谜团，以及围绕四人的心动罗曼史。剧集逢星期一、二在「黄Viu」上架，香港观众可以免费紧贴进度！



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