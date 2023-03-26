《黑暗榮耀》「睿帥」吳智律長得可愛又會說話，採訪獲「萬人轉推」！韓網友：「比全宰寯還要像大人」

吳智律在今年2月出演綜藝《超人回來了》，是因為小百合想要幫兒子拍照，爲了獲得拍照的技巧而邀請了她。

吳智律在《黑暗榮耀》中飾演朴涎鎮（林智妍 飾）的女兒「河睿帥」一角。小百合也問她：「和媽媽更親近呢？還是和老師更親近？」吳智律回答：「和兩位都很親近。」之後還分享一個小故事：「有一次和宋慧喬演員一起在冬天裡穿著短袖拍攝夏天的戲，她把自己的衣服脫下來披在我身上，如果她有在看節目的話，那時候真的非常感謝。」



這段影片在推特轉推已經破萬，網友更紛紛表示：「這孩子好會說話，小手的姿勢好可愛」、「太有禮貌了」、「睿帥好可愛啊」、「全宰寯你看看你女兒」、「這個孩子太乖巧了」、「屋哩睿帥講話還兩隻手握在一起」等等。

아 진심 예솔이 어떻게 이런 아기가 실존하지 pic.twitter.com/VdEoqSZkae — 토토 (@txtxnxkx) March 11, 2023

而吳智律是2014年出生，雖然今年才9歲，但已經出演過不少熱門劇，像是《非常律師禹英禑》和《黑暗榮耀》，感覺再長大一點，就會成為主演們御用童星呢！日前。她也為時尚雜誌《ELLE》拍攝一組畫報，小小年紀就有強大的鏡頭感與表現力，也讓人期待她之後的作品呢！



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