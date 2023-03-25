李世荣担任穿越奇幻剧《烈女朴氏契约结婚传》女主，再次换上古装！

女演员李世荣接到新戏，将於下半年回归。

据韩媒报导称，李世荣将参演MBC新金土剧《烈女朴氏契约结婚传》，扮演女主角，重新穿上韩服，以古装扮相现身。 《烈女朴氏契约传》是一部喜剧奇幻篇，讲述了19世纪的「儒教女孩朴烟雨」穿越来到2023年，於「姜泰河」上演了一段契约结婚的故事。 19世纪的朝鲜，「烟雨」被投入水井中，突然就穿越来到了2023年，在现代她邂逅了与前世丈夫长得一模一样的「姜泰河」。 上一世，烟雨的丈夫在新婚之夜吐血而亡，而2023年她又和「姜泰河」契约结婚，在与对方相处的过程中，俩人渐生情愫，同时她也在不停地寻找回到朝鲜的方法。



2021年李世荣和李俊昊携手主演了古装剧《衣袖红镶边》收获了巨大的人气，李世荣饰演女主角德任，因与王李祘相爱，从宫女成为后妃，却也因为后宫的诸多束缚郁郁寡欢，最终郁闷而终。 李世荣凭藉细腻的演技演活了「德任」，受到了广大观众的认可和喜欢，被赞为「最适合韩服的女星」之一。



《烈女朴氏契约结婚传》中李世荣不仅有古装戏份，更有现代装扮，很有一人分饰两角的效果。 该剧由朴圣勋导演掌镜，《妻子的绯闻》的高南贞编剧执笔。

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