《原来这就是爱啊》李圣经再出手守护金英光，倔强的她终於卸下心防（EP.9-10）

《原来这就是爱啊》本周播出了第9、第10集，沈宇宙（李圣经 饰）与韩冬辰（金英光 饰）终於有了近一步发展，沈宇宙的心墙慢慢被打破……

（以下涉及剧透）



7、8集沈宇宙与韩冬辰分别与友人承认了喜欢上了对方，但也许是撞见了韩冬辰与姜敏英（Hani安喜延 饰）搂抱，沈宇宙选择用冷漠面对韩冬辰，韩冬辰心灰意冷。



弟弟丢在韩冬辰家的行李最终还是为他们的感情推波助澜，沈宇宙前往韩冬辰家见到申代表要对姜敏英出手，她冲上前挡下……韩冬辰疯了的前往医院，怜惜的抚摸沈宇宙的脸，沈宇宙握住他的手。



沈宇宙突破心防，韩冬辰封闭的心也打开了，睽违3年再次露营，还带上了沈宇宙。两个人感情逐渐加温，另一边沈宇宙的姐姐申慧星（金睿园 饰）却再次遭受感情打击，她因前段感情患病，现任男友朴守护（徐伊叙 饰）却无法同理她，她崩溃抱住尹浚（盛骏 饰）。



感情的事先放后面，很快就有个更大的状况等著沈家三姐弟，妈妈（金姬贞 饰）来到首尔却见三姐弟早已被赶出家门，气愤的要他们别认自己为妈了，沈宇宙不服气跑出家门，在外面吹著风偷偷落泪……

下周播出的第11集，韩冬辰向沈宇宙说了长长的告白，而沈彗星和朴守护讲清楚，也向尹浚表白自己心烦意乱的时候想起的只有他。预告尾声，沈宇宙哭著向妈妈道歉自己做错了。此支预告上架一天已破10万观看次数，可见越来越多观众被《原来这就是爱啊》魅力吸引。



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