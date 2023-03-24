INFINITE南优铉加盟新东家「Jflex」4月9日即将来台!

知名实力派韩团INFINITE主唱，素有「天籁贵公子」美誉的南优铉，正式宣布4月9日来台举办「2023南优铉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：无与伦比的一天] IN TAIPEI」，相信INSPIRIT都知道南优铉宠粉有名，这次FANCON除了展现超强LIVE演唱实力，他也抢先预告，将有零距离聊聊真心话时间，藉由这样的交流，希望粉丝多了解自己，自己也能多认识大家，说到粉丝支持，南优铉感性的说：「INSPIRIT总是给我很多鼓励，出道至今，我总是收到很多留言，其中有一句『永远都会站在我这边…』，这句话是让我感到最窝心与最具力量的打气，也因为这样，我的印象很深刻！」

日前3/12泰国场见面会，南优铉看到粉丝从未变心的溺爱，让他不禁感动落泪，而这份心，他也承诺将带来台献给粉丝，日前特别拍摄影音问候的他，还特别以韩语并穿插中文问候，「大家好！我是南优铉！各位INSPIRIT们好久不见，大家过的好吗？安妞…。」，随即比出正在听著远方声音的手势说：「你们说很想我是吗？我其实也非常想大家！真的吗？我也很久没见到大家了！为了能很快跟大家见面，这次就由我来去见你们吧！这是将近隔了四年的时间再跟大家相见的，是我个人的单独演出，所以准备了很多歌曲及舞台，让演出变得更加丰富，绝对！绝对！绝对！要来找我一起玩！跟我一起制造出美好的回忆！」，最后南优铉还比出招牌的大爱心，并加码超响亮「啾」的一声，飞吻甜炸送粉丝！



除了超会唱歌，舞台魅力一等一，拥有俊秀且脸蛋零死角的南优铉，粉丝其实也超期待能看到他在戏剧上的发展！距离上一部是2019年「当恶魔呼喊你的名字」，问他未来有这方面的规划？南优铉首先感谢粉丝的肯定，「听到这样的赞美与期待很开心！大家可以拭目以待，我保证会努力的！」南优铉近日宣布与「Jflex」经纪公司签约，「Jflex」在韩国是口碑极佳的经纪公司，艺人个个均活跃於萤光幕前，目前旗下有「豪杰春香」韩彩英、「解禁男女」的李浚荣、「衣袖红镶边」的金康民，与大家都认识的国民大叔的「模范刑警2」高昌锡等艺人，在新加入南优铉后，更显见其「Jflex」不可撼动的实力！

即将於4月9日举行的「2023 南优铉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：无与伦比的一天] IN TAIPEI」，除了精彩内容演出，从粉丝福利也可看出南优铉满满令INSPIRIT尖叫的诚意，活动购票请上Ticket Plus远大售票网站或7-11全台ibon机台选购，购票网址：https://ticketplus.com.tw/ 。

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