新剧《坏妈妈》特写海报看演技，左右都是李到晛的超成功变脸！网友：第一眼还以为是不同人，太厉害了

在《黑暗荣耀》获得更大关注的李到晛，火速以新剧《坏妈妈》回归，这次海报的双重面孔，也让网友们为之震惊！（新剧中与罗美兰成为一对母子）

在Netflix热门韩剧《黑暗荣耀》中，李到晛所饰演的院长之子、整形外科医生朱如炡，成功诠释出了有著两副面孔的模样，因杀人犯弑父之仇，彷佛肩上随时在著天使与恶魔在打架一般，随时带著微笑，内心却有一块黑暗面，不停地跟自己拉扯，完美诠释出编剧心目中的朱如炡！



而他也火速带著另一部新剧回归，他与罗美兰将在 JTBC 的全新水木剧《坏妈妈》中饰演一对母子，讲述为了子女拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」（罗美兰 饰），和因意外事故而变成小孩的儿子「姜浩」，为寻找遗失幸福而踏上崭新旅程的暖心治愈喜剧。



公开的特写海报中，罗美兰慈祥的面孔带著一抹淡淡的忧伤，李到晛一左一右的表现出了两种截然不同的面貌，一边是成熟又稳重，带点冷酷无情的大人样，另一边却又笑得像著孩子，看起来特别纯真无邪。



网友看完纷纷感叹：「两边都是李到晛？扯…」、「第一眼还以为是不同人，太厉害了！」、「开始期待《坏妈妈》的姜浩了」、「一个是演戏中的李到晛，一个其实更贴近私下生活的他，本人真的很好亲近」、「最喜欢这种又虐又有欢笑的剧，我一定要追」



罗美兰饰演的妈妈「秦英顺」，独自经营著养猪场把孩子养大成人，不知不觉成为了一个严厉的坏妈妈；李到晛饰演的儿子「崔姜浩」，按照著妈妈的期许获得人人称羡的检察官工作，性格却变得冷血，在一场意外后变成了小孩（失去成年记忆），与妈妈展开了全新的生活。



▼首波预告：



《坏妈妈》预计在4月26日晚间十点半首播，大家是不是很期待呢～？！

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