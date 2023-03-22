胜利出狱后仍呼朋唤友去夜店：「和以前一样开朗，享受平凡生活」

胜利刑满出狱已经一个月，尽管当初坐牢就是因为起於夜店的事端，但仍然放不下对夜店的喜爱。最近他打电话给不止一个朋友说「一起去夜店吧」，消息曝光令人大跌眼镜。

据韩国媒体SpotvNews报道，胜利出狱后「以开朗的模样享受著平凡的生活」，并且陆续联络当艺人时期的熟人好友。 虽然嗓音变得有所沉稳，但仍和以前一样开朗，而且仍然放不下对夜店的喜爱。



另一位相关人士透露：「胜利给艺人等熟人们打电话，提议『一起去夜店吧』。」 胜利当初坐牢就是因为自己经营的夜店，出狱后对夜店的爱似乎始终如一。

胜利2019年因夜店Burning Sun的事端被查出多达9项嫌疑，包括安排性交易、贪污公款、跨国赌博等等，去年5月承认全部罪名，服刑1年6个月后在今年2月刚刚出狱。



在去年的终审法庭上，胜利曾流泪承诺改过自新：「过去3年对自己进行了反省，我承诺从此以后会洗心革面重新做人。」

韩网友无不对他的行为感到无语：「这么快就出狱了？」 、「果然人是不会变的」、「还没清醒啊」、「狗能戒掉吃屎才怪」、「他的人生也太舒适kk」、「反正不管怎样都有律师撑腰」、「处罚好轻，他应该很感恩韩国的法律吧」、「演艺生涯就是因为夜店毁掉的，果然赚的钱足够多，坐牢都没有任何改变」。



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