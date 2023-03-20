快来看《黑暗荣耀》李到晛的嘴角啊！看完保证你也不自觉嘴角上扬～

《黑暗荣耀》的爆火让大家关注到了男主「朱如炡」的扮演者李到晛。

「朱如炡」人设非常带劲，看上去温润如玉，是个家教良好的富家公子，实际上一直生活在父亲被谋害的阴霾之中，一心想要替父报仇。 当他邂逅女主文同珢（宋慧乔 饰）之后就无可救药地爱上了对方，在得知心爱女人的凄惨过往后也没有一味地希望她放下过去，而是甘愿成为「刽子手」，成为她手中的复仇之刃。



李到晛出道以来演过不少角色，其中不乏男主角，像《回到18岁》里的「高宇英」、《五月的青春》中的「黄喜太」、《忧郁症》里的白民载，形象多变，魅力也多变。



老实说李到晛并非传统意义上那种浓眉大眼的大帅哥（当然，他也很帅），却是个有著强烈个人特色和魅力的人，尤其是会笑的嘴角让他一笑起来就如同春日的太阳，明媚又暖人。 不笑时的李到晛有一种冰冷的感觉，但笑起来时让人如沐春风，顿时连周边的氛围都跟著明亮起来，瞬间化身为阳光大男孩，在「小狼狗」与「小奶狗」之间无缝转换。



이 날, 이 영상 미모 미쳤음...

눈웃음 입꼬리로 사람을 녹이네#이도현 pic.twitter.com/t6muB01Blu — (@xxxComa) October 31, 2021

이도현의 브라운아이즈 와 입꼬리 너무 좋아스.. pic.twitter.com/PSQk2bkENU — #TheGlory (@blueskypallette) February 25, 2022

웅.. 이도현 씨의 입꼬리에 베일 거 같아.

입꼬리 짱 이쁘다... 좀 호리호리해 보여서 내 이상형이랑은 먼데 눈길이 간다가. 미쳐 정말. pic.twitter.com/8zc5ktJbbd — (@see_a_mirage) March 14, 2023

李到晛的嘴唇就像花瓣一样，既不薄也不厚，嘴角上扬是典型的微笑唇了，笑起来真的就是迷倒万千少女。



据韩国jtbc独家报导称，李到晛预计於今年上半年入伍，他的拍摄行程将在3月底全部结束，而他和「豹子女士」罗美兰合作的新剧《坏妈妈》将於4月26日开播，在剧中李到晛饰演罗美兰的儿子。



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