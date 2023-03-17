【有片】涏镇啊，你胆子好大！林智妍徒手抓蛇吃烤老鼠，男嘉宾都自叹不如

涏镇啊，没想到你是这么彪悍的女人！

《黑暗荣耀》的热播使得主演阵容大火，女二朴涏镇的扮演者就是林智妍，最近她还在三月第二周演员话题性排行榜中荣登冠军，人气不容小觑。 知名度的上升令更多观众开始关注她，SBS在《黑暗荣耀》上半部播出之后顺势公开林智妍作客《丛林法则》时的旧影片，胆大心细的她看得观众震惊不已。



节目录制於2015年，当时林智妍刚出道没多久，还是个信新人。 25岁的她和节目组一同前往越南探险，在野外恶劣的生存环境之下，年纪轻轻的女生林智妍展现出了别样魅力，勇气甚至远超男嘉宾。 林智妍和李成宰外出时遇到了一条蛇，李成宰吓得连忙跑开，但林智妍却拿著网套直接下网捉蛇，为了确认蛇是否活著，更是徒手触碰，将蛇拎起来，看的观众头皮发麻，她本人却毫不在意。 当林智妍听到本地人说这蛇可以食用之后，很开心地说道：「那我们可以吃掉它」。



你以为这就结束了！！更吓人的还在后面，完成任务的林智妍从节目组那里得到了老鼠肉，在其他成员恶心到不知如何是好时，她守在一边冷静的看别人处理老鼠肉，甚至浅尝了烤鼠肉。林智妍还挑战了吃青蛙，全程观察队友「解剖」青蛙，青蛙肉烤好之后也大胆品尝，称「青蛙腿的肉好Q弹喔，吃起来很像鸡肉！」



看完《丛林法则》中林智妍的反转模样，广大网友和观众都表示：「这么开朗活泼的人怎么会把讨人厌的朴涏镇演得这么好」、「素颜的她真的好美」、「这女人胆子太大了」等。



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