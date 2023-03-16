邕圣佑确定4/17入伍！已拍好多部作品等待公开，月底前结束《大力女子姜南顺》拍摄

邕圣佑最近接到入伍通知，今年28周岁的他决定不再延后，从下月17日开始以陆军现役身份履行兵役义务。

邕圣佑所属社表示邕圣佑将在4月17日进入新兵训练所接受基础军事训练，随后以陆军现役身份服役。 入所过程不会公开，也不会另行举办公开活动，希望大家不要到现场送别以避免造成混乱。



邕圣佑1995年出生、今年周岁28，不仅入伍时间早於预期，而且距离报到日期只剩1个月时间。 目前邕圣佑已开始为入伍做相关准备，包括正在拍摄的电视剧《大力女子姜南顺》计划在3月底之前尽量拍完。

邕圣佑2017年参加Mnet《Product 101》第二季以限定男团Wanna One正式出道，团体活动结束后作为SOLO歌手和演员积极发展，陆续拍摄了《十八岁的瞬间》《境遇之数》及《喝杯咖啡吗？ 》等电视剧和网剧。 去年更首次涉足大荧幕，出演《极速首尔》《人生真美丽》等电影。





目前邕圣佑正在拍摄由《大力女子都奉顺》编剧执笔的新剧《大力女子姜南顺》，在其中饰演男主角「姜熙植」、预计今年内开播。 此外还有两部电影《郑家牧场》《星光洒落》也将在今年内上映。 即便进入「军白期」，粉丝们也能继续看到邕圣佑精心准备的作品啦！



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