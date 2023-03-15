李帝勋应黄Viu邀请来港宣传《模范的士2》：如果有第三季，希望可以在香港取景！

今日（15日）李帝勋应黄Viu邀请，惊喜现身「香港国际影视展2023」宣传《模范的士2》（模范计程车2），期间更自爆十分喜欢香港，昨天已经吃了一直心念著的多士及奶茶！

一连四日的「香港国际影视展2023」假座湾仔会议展览中心举行，而黄Viu亦在今天会上宣布，2023年已落实超过100个节目，全年更会有超过25套Viu Original原创作品，当中包括近期热播《模范的士2》（模范计程车2）、《Delivery Man》，以及即将在3月20日首播的《花书生热爱史》等。



在活动当中，Viu预告为了向用户提供更多元化的娱乐选择，未来会与不同单位紧密合作，为亚洲各地的Viu-ers带来实体活动「Viu Scream Dates」，令观众除了在线上观看剧集外，也能在线下与各位大明星面对面接触，拉近艺人与粉丝之间的距离。

今年已确认和两位红遍亚洲的李帝勋和李升基合作，到亚洲多地举行见面会。首先由「演技天才」李帝勋打头阵，分别在3月3日、19日和25日破天荒携手Viu到菲律宾、印尼及新加坡举办「李帝勋见面会2023:Vacation」，各地反应热烈！而李升基亦将於印尼及新加坡举办见面会，与粉丝近距离互动 。



凭藉韩剧《模范的士》（模范计程车）系列再创事业高峰，并成为「暗黑英雄」代名词的李帝勋，应邀出席「香港国际影视展」宣传剧集。暌违多年再度访港，心情兴奋的李帝勋自爆钟情香港多年：「我的粉丝应该知道我很喜欢香港，以前一年会来两三次；今次到埗后马上到茶餐厅吃多士、喝奶茶，我很喜欢香港的食物！前两天抵港时，也看见很多粉丝在等待，真的很高兴可以见到大家。」

剧中饰演的士司机金道奇，李帝勋透露曾经在香港乘搭的士，也表示这次访港有发现到香港多了一些大型的士，希望有机会可以乘坐一下。他又坦言十分希望在香港重演剧中场景：「这几天去了湾仔，非常喜欢香港的街道，未来有机会在这里拍摄、甚至生活就好了！」



提到《模范的士2》当中有远赴越南拍摄外景，剧中的版图由韩国扩展至越南，他在台上搞笑表示希望以金道奇的身份开著红色的士到香港街道游走；当被问到如果有机会开拍第3季时，最想拍摄甚么场景，李帝勋随即分享脑海中的剧本：「我想多加一个搭电车的场景，然后走到上层寻找坏人！」



李帝勋将在周日（19日）携手Viu举办「李帝勋见面会2023:Vacation（印尼站）」，对此他表示相当期待，更透露准备献唱歌曲，不过他随即呼吁影迷做好准备：「我的粉丝应该知道我不擅长唱歌，不过我还是会努力练习新歌，希望可以在见面会上献唱！」



《模范的士 2》讲述地下的士公司「彩虹运输」为无法受到法律保护的被害者策划复仇计划，并打著「以复仇代替寻死」的口号替天行道，用拳头实践私刑正义、代客复仇的故事，剧集逢星期五、六晚上10时10分在Viu上架，香港观众可以免费紧贴最新进度！。



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