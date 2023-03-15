《木偶的季节》韩哲决定与姐夫联手抓捕金必洙！季节警觉被骗又气又悲，木偶发现这个人也与前世有关！（EP.13）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第13集里，木偶和季节各自发现更多前世的记忆，决定在这一次斩断命运轮回！



*以下包含《木偶的季节》第13集关键剧情！



韩哲与木偶合作

韩哲发现木偶异於常人，但为了不引起混乱让姐姐伤心，向警方隐瞒了录到的影片证据。 木偶提议用他的超能力和韩哲的警察身份合力抓住金必洙，就此展开合作。



季节惊觉前世真相

季节终於接受了都镇宇早已过世、木偶不是人类的事实，想起木偶曾与她约定相伴到老，觉得十分荒唐。 季节赌气说希望木偶不要幸福、这样她才能心理平衡，木偶表示会努力找到变成人类的方法，只是需要时间。



木偶发现名单里唯一找不到的人其实是郑伊登，并且很快从宗植那里得到证实这个猜测，为了不然这一世的伊登也被自己连累，决定把他送往国外治疗。同时，木偶被宗植刺中时想起前世也是被宗植一箭射中，和季节接吻后发现季节在前世杀死了金必洙然后自尽，但没有向季节说出实情。 季节在钟表店遇到转世而来的老婆婆，突然醒悟木偶一直寻找的雪熙就是前世的她，也终於明白木偶千百年来独自留在原地苦苦等待的悲伤。



下集预告里，季节问木偶是否见到雪熙就会幸福，但木偶竟然否认，表示自己要成为没有记忆的无名氏，还对她提分手！难道是打算放弃这一次的解脱机会？ 《木偶的季节》 每周五六播出，上周因转播世界棒球经典赛停播一次，这周将继续更新14和15集！香港观众可在黄Viu煲剧平台追看~



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