《黑暗荣耀》宋慧乔演技炸裂7大瞬间！「我证据可多罗」「谢谢妈一点没变」撕心裂肺，百想视后呼声超高！

这几场戏每一个都精彩至极，让人印象超深啊！好多台词还被网友拿去各种魔改套用，完全融入生活了XD大家觉得哪一幕最为震撼呢？

《黑暗荣耀》讲述被校园暴力摧毁身心的女子用尽一生复仇的故事，宋慧乔饰演女主角文同珢，从精心布局、对恶人步步紧逼，到面对中途杀出的无赖母亲，每一次激烈交锋都用精湛演技完美撑起，可谓恰到好处又爆发力十足，不少网友都敲碗2023百想艺术大赏「视后」最佳女主角颁给她！



在你心中，《黑暗荣耀》里宋慧乔演技最为炸裂的是哪一场戏呢？韩国网友各自给出倾情推荐，最后一幕尤其引发惊叹！

1. 从今天起，每一天你都将提心吊胆。你会过得无比刺激且心惊胆跳。你无法阻止我，也无法摆脱我。我会成为你生命中挥之不去的谣言。朴涎镇加油！太棒了！你好棒，涎镇！



오늘부터 모든 날이 흉흉할 거야

자극적이고 끔찍할 거야

막을 수도 없앨 수도 없을 거야

나는 너의 아주 오래된 소문이 될 거거든

“화이팅 박연진! 브라보! 멋지다 연진아!” pic.twitter.com/lNJ3DNRmxL — 취향 (@loverflavor) January 6, 2023

2. 你的梦想都实现了吗？你现在过得幸福吗？你应该达成目标了吧，朴涎镇？对了宰寯，你应该不知道，「色彩缤纷」是怎样吧？



-근데 재준아? 넌 모르잖아, 알록달록한 세상.



행복하게 살고 있어? < 여기 대사톤 극락임.. 그냥 끝을 올린 것도 아니고 올리다 중간쯤에서 멈추는 거 전혀 예상 밖이라 육성으로 감탄 했어.. 처음부터 마지막 컷까지 눈빛, 발성, 표정 그냥 도랏고.. 너무 짜릿하다 송혜교 아아.. pic.twitter.com/D3R8JxqciO — 온리유 (@ONLYOU_77) January 1, 2023

3. 你有麻烦了，蓑罗，「理判事判」可是佛教用语呢。怎么办？ 你的上帝气炸了，他说你要下地狱。



#더글로리

-큰일나, 사라야 이판사판은 원래 불교용어야

-어떡해? 너네 주님 개빡쳤어 너 지옥행이래



미친거아냐 문동은 대사가 너무 찰져...

그리고 송혜교가 대사를 너무 잘 살림 pic.twitter.com/igWcksLmih — 도 (@Dxxo___) January 2, 2023

4. 这就是你所谓的「不小心犯错」，空服员惠程。 你明知道这样不对，这样会让别人受伤，而那就是你过去每天对我做的事。



제가 뽑은 더글로리 송혜교 연기 1위 장면은요..



이런 걸 잘못이라고 하는 거야

스튜어디스 혜정아



이거 pic.twitter.com/mVJ8Z1dp3A — 모히 (@moraniyouu) January 1, 2023

5. 再怎么样，你也不该做这种事吧？你可以把我找出来，也可以继续这么不知羞耻，但你不能跟那个毁掉我人生的女人串通啊！你怎么能再次舍弃我？怎么可以又这样出卖我？



#더글로리2 12화.. 이 장면이 모든 걸 말해준다고 생각합니다 문동은이 엄마한테 날 찾을 수는 있어도, 여전히 염치가 없을 수도 있지만 자식 인생 망친 년이랑 편은 먹지 말았어야지라며 울부짖는 장면.. 너무 마음 아프고 가슴이 찢어질 것 같음.. 송혜교 연기가 미쳤어요... pic.twitter.com/AKi7dsuCcz — mon (@20200831_) March 10, 2023

6. -你有证据吗？ -我证据可多罗。



더글로리 12화



증거 있어? 증거 있냐구

엄청나지 pic.twitter.com/DnpNInV5L2 — (@lovethisdrama) March 10, 2023

7. 谢谢你，妈。谢谢你一点都没变。你还是这个样子，真是太谢谢你了。



더글로리 13화 엔딩 송혜교 연기 미쳤음

엄마가 여전히 열여덟의 문동은을 버렸던 그때 그대로인것에 대한 환멸과 분노, 죄책감을 덜어준 고마움 그리고 비참함 그 모든 감정을 이 한 장면에 다 보여줌 pic.twitter.com/TVzdx2dCPX — 시즌 (@season__22) March 10, 2023

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