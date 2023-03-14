《黑暗荣耀》宋慧乔演技炸裂7大瞬间！「我证据可多罗」「谢谢妈一点没变」撕心裂肺，百想视后呼声超高！
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《黑暗荣耀》宋慧乔演技炸裂7大瞬间！「我证据可多罗」「谢谢妈一点没变」撕心裂肺，百想视后呼声超高！

韩剧   2023年3月14日   星期二09:00   Sani  

（封面图源：Netflix@《黑暗荣耀》截图）

这几场戏每一个都精彩至极，让人印象超深啊！好多台词还被网友拿去各种魔改套用，完全融入生活了XD大家觉得哪一幕最为震撼呢？

《黑暗荣耀》讲述被校园暴力摧毁身心的女子用尽一生复仇的故事，宋慧乔饰演女主角文同珢，从精心布局、对恶人步步紧逼，到面对中途杀出的无赖母亲，每一次激烈交锋都用精湛演技完美撑起，可谓恰到好处又爆发力十足，不少网友都敲碗2023百想艺术大赏「视后」最佳女主角颁给她！
（图源：FB@NetflixKR）

在你心中，《黑暗荣耀》里宋慧乔演技最为炸裂的是哪一场戏呢？韩国网友各自给出倾情推荐，最后一幕尤其引发惊叹！

1. 从今天起，每一天你都将提心吊胆。你会过得无比刺激且心惊胆跳。你无法阻止我，也无法摆脱我。我会成为你生命中挥之不去的谣言。朴涎镇加油！太棒了！你好棒，涎镇！

2. 你的梦想都实现了吗？你现在过得幸福吗？你应该达成目标了吧，朴涎镇？对了宰寯，你应该不知道，「色彩缤纷」是怎样吧？

3. 你有麻烦了，蓑罗，「理判事判」可是佛教用语呢。怎么办？ 你的上帝气炸了，他说你要下地狱。

4. 这就是你所谓的「不小心犯错」，空服员惠程。 你明知道这样不对，这样会让别人受伤，而那就是你过去每天对我做的事。

5. 再怎么样，你也不该做这种事吧？你可以把我找出来，也可以继续这么不知羞耻，但你不能跟那个毁掉我人生的女人串通啊！你怎么能再次舍弃我？怎么可以又这样出卖我？

6. -你有证据吗？ -我证据可多罗。

7. 谢谢你，妈。谢谢你一点都没变。你还是这个样子，真是太谢谢你了。

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