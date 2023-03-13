《黑暗荣耀》最深的力量是安慰！温暖人心的8大疗愈台词：唯有回到起点，才能让时间继续前进

这部剧后劲好强！小编追剧时就因为好几个温暖的瞬间哭到不能自已，过去3天仍然念念不忘，大家是否也有被这部包裹著复仇外壳的疗愈剧感动到呢？

在小编心中，《黑暗荣耀》不仅是决绝彻底的复仇剧，更是一部为受害者带去安慰的疗愈剧。 就像编剧金银淑所说「为世上所有受害者送上应援」，在大快人心的的复仇之后，长久留在心中的反而是感动：那些温暖的话语，那些在同珢生命中给予爱的人，以及同珢向别人伸出的温暖援手。



1. 「水太冷了，等到春天再死，好吗？」

饱受校园暴力摧残的同珢走进冰冷江水，碰巧另一位婆婆因酒驾事故失去儿子，也想结束自己的苦难。 同珢用全力把婆婆拉到岸边，婆婆却留意到她光著一双脚，笑著说：「孩子，水太冷了，对吧？ 我们等到春天再死，好吗？」 两个受伤的灵魂痛哭相拥，从彼此身上获得了温暖的安慰。 多年后婆婆仍记得同珢是她的救命恩人，同珢也终於明白婆婆的意思，其实是叫她不要急著放弃，等到春天来临再好好绽放。



2. 「我已经不在那条走廊，你也离开吧」

京兰和同珢原本是好友，在同珢遭遇校暴时选择视而不见，不料自己成为下一个受害者、体育馆里的另一只猎物。 她对同珢充满歉疚却不知如何面对，在同珢帮她拿走那只太重的酒瓶时，终於鼓起勇气致谢和道歉。 同珢说：「我现在已经不在那条走廊上，所以你也别继续留在那体育馆里了。」 京兰泣不成声，她的歉疚被听到、痛苦的回忆被看到，终於可以离开束缚她的过往。



3. 「祝贺我们的19岁生日」

昭熙在18岁那年含冤离世，同珢在18岁遭受了摧毁身心的伤害。 18年来，未能找回荣耀的受害者犹如活在静止的时间里，直到加害者接受迟来的惩罚。 最后一集，同珢来到昭熙的墓前探望： 「昭熙，时间终於向前进了。 恭喜你跟我都19岁了。」



4.「那是我该听的，虽然迟了18年」

涎镇母女接连被同珢送进监狱，负责案子的警察虽然意识到一切都是同珢的计谋，但也终於相信同珢所说18年前的往事，决定就此结束调查，不再逼迫这个没人聆听的受害者。 同珢眼含热泪、双手紧握，也许这是第一次，神终於站在她这一边？



5. 「帮我把儿子从地狱里救出来吧」

同珢完成复仇后登上屋顶，被如炡妈妈拦住：你的结局不该是这样，如炡也是！就如妈妈曾允许如炡帮同珢复仇，今天也拜托同珢允许她救下同珢：「我一定要救你这条命，所以，帮我把儿子从地狱里救出来吧！然后，让他坚持活到最后。 我求你了」有些父母不断将儿女推向地狱，有些父母则不惜一切要把儿女从地狱里拉出来，真的令人感慨T^T



6. 「以姜贤南的身份生活吧，开朗地过日子」

姜贤南虽然是家暴受害者，但有著开朗幽默的性格，还梦想下辈子涂上鲜艳的口红、当帅气的间谍。 同珢送给她一只口红、告诉她这辈子就可以涂上，道别时特别叮嘱：「去过你理想的生活吧，在那个世界里别再继续做我的助手阿姨，以姜贤南的身份生活吧，开朗地过日子。」



7. 「谢谢你帮我逃跑，改变我的人生，老师」

同珢但童年没有一个人伸出援手，独自在地狱中苦苦挣扎了18年。 她努力把遭受家暴的善雅拉出那个家庭，送她去留学，叮嘱她拿出勇气转身离开，好好学习、去旅游、去逛美术馆，不要辜负妈妈对她的守护。

临行前善雅感谢同珢帮她逃跑和改变人生，拥抱同珢、哭著承诺一定会去逛美术馆，成为更好的人，也会像老师一样伸手帮助别人、改变他们的人生。 同珢第一次拍了拍善雅的肩膀，虽然她认为自己不是好人，但至少有一对母女因她的出现而脱离地狱。



8. 「被害人所失去的东西之中，你觉得有多少是能找回来的呢？ 自己的荣耀与名誉，只有这两样而已吧？ 有些人透过原谅找回这些，有些人则藉著复仇找回来。要找回这些，才能算回到起点。 等回到起点之后，同珢学妹才能继续过他的19岁。」

河度领不懂同珢为何执著於复仇，以他的损益计算观念，复仇能获得的东西简直得不偿失。 但如炡懂，受害人需要的并不是物质利益，而是自己的荣耀与名誉，唯有找回这些才能回到起点，让因为受伤而停滞的人生继续前行。



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