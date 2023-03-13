回过头看《黑暗荣耀》海报鸡皮疙瘩掉一地！嘴巴、脚、眼睛，结局全都呼应上了

韩剧真心制作精良，《黑暗荣耀》大结局之后再来看下半部的宣传照，全都是细节啊！

《黑暗荣耀》下半部全部上线，宋慧乔复仇成功，终於看到了一部不是「圣母饶恕」情节的爽剧了，看得观众们畅快淋漓，直呼「龙头龙尾」。 以朴涏镇（林智妍 饰）为首的霸凌小团体，全宰寯（朴成勋 饰）、李蓑罗（金赫拉 饰）、孙慏梧（金建宇 饰）和崔惠程（车珠英 饰）逐一落入文同珢（宋慧乔 饰）设下的圈套，得到了应有的惩罚。 朱如炡（李到晛 饰）是文同珢的复仇之剑，姜贤南（廉惠兰 饰）是她的助力者，还有其他因缘际会而结实的人，都为同珢的复仇出了一份力，她在未沾染一滴血的情况下实施了完美复仇计划。



看完大结局再回过头来看《黑暗荣耀》下半部开播前夕公开的宣传海报，全都暗示了主角团的结局。 朴涏镇的海报里写著「为所有瞬间感到高兴的你的灵魂」，她迎来的结局就是妈妈、丈夫、女儿全都离她而去，在监狱里被霸凌，忍著泪水播报天气，她曾经引以为傲的一切都灰飞烟灭。



李蓑罗的简介是「嘲弄、毁掉的手」，摸向毒品的手、自慰的手，一切都令她走向灭亡。



有著「猥琐的眼睛」的全宰寯，青光眼的眼药水被掺杂了毒药导致失明，最后被水泥封尸，与前情中同珢很讨厌他的眼神也有了呼应。



崔惠程「喜欢大声嘲笑他人的不幸」，最后却落得一个被刺中喉咙，失去声音的凄惨下场，海报中同珢狠狠捂住了她的嘴巴，令她无法再发声。



孙慏梧的死亡也对应了他的简介「抢先站在他人苦痛前的脚」，被朴涏镇重伤的他想要向金京兰（安索约 饰）求救，抓住了她的脚，却被对方再次猛击，最后丧生。



《黑暗荣耀》连海报里的「坑」都一一填满，看得观众纷纷表示：「重新再看海报，鸡皮疙瘩掉了一地」、「海报早就暗示了大结局」、「不愧是金恩淑编剧」等。

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