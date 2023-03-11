池昌旭戏约不断！近期确定与申惠善主演《欢迎来到三达里》，更接到电影《Revolver》与全道嬿合作

《最恶的恶》还没播，池昌旭又有新作品即将与大家见面！

池昌旭去年（2022年）可谓相当活跃，先是在Netflix漫改剧‎《魔幻之音》‎中饰演魔术师「李乙」，接著在KBS 2TV电视剧‎《说出你的愿望》‎中饰演「尹侨莱」，并固定出演TVING综艺《青春MT》。之后，他又接下Disney+‎《最恶的恶》男主角，预计今年公开。

近期，据消息指出，池昌旭确定与申惠善合作JTBC新剧《欢迎来到三达里》。由《山茶花开时》车荣勋导演执导，《Go Back夫妇》权慧珠编剧执笔，描述在别人眼中看起来很帅气像龙一般的主人公，某天失去一切坠落后，再次回到自己的故乡调整身心的故事，是一部治愈罗曼史。池昌旭饰演马道气象厅的「赵容弼」；申惠善则饰演「赵恩惠」，为了寻找自己的另一半而不停恋爱，在最后一次和男友分手后，回到故乡三达里。

不只如此，池昌旭还有望与《浪漫速成班》全道嬿合作新电影《Revolver》。该部作品《无赖汉》吴承旭导演执导，描述前职警察（全道嬿 饰）向著一个目的和目标前进的故事。池昌旭则接到男主角的出演提案。

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