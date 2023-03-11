《黑暗荣耀》part.2 无雷观后感：看金编笔下的乔妹复仇，恶人绝对不会有好下场94爽！！！

我先说，还在犹豫要不要点开来看的你，你的烦恼都是多余的，你只会错过一场精采绝伦、震撼人心、也可能是一部「人生韩剧」的优秀作品，元素很多但金编就是有本事讲好，细节很多但导演就是有本事拍好，还会因此认识很多很多演技很棒的演员。

PS：看完才知道原来文同珢身边还是有很多好人的。

我姐说她一直觉得宋慧乔面瘫（她还没追这部，她是完结一次追完派），虽然我不这么觉得，但我一直认为她接的剧本总是跳不出框框，我很爱她总是细腻的处理感情戏，但我也必须承认她被局限住了，而这一次她所饰演的复仇女神－文同珢，真的是浅浅一笑都让我背脊发凉，忍不住吐出「WOW」等等的感叹词，超赞！！！



这篇文章绝对无雷，仅仅是分享个人观后感，大家都在期待文同珢会怎么对付电棒卷五人帮，但绝对是超乎期待，作恶的人，都不会有好下场，文同珢的计划可能有plan A B C D E，不过，多个恶人们习惯互相猜忌的自作孽，出现了计划以外的 F G H … 等等各式各样的场面，真的用「活该」二字都不够形容，包君满意。



爱情线也是绝对必要存在的！文同珢一路走来都那么的苦，那种活在地狱般的日子，我们光是想像就觉得特别心疼她，鲜肉医师朱如炡（李到晛 饰）就像是一道曙光，永远保持著适当的距离，陪伴在她身边，成为她复仇路上无怨无悔付出的刽子手，朱如炡的心理阴影绝对不亚於文同珢，所以当文同珢出现时，也同样救赎了他的心，他们这样互相救赎的特别情感，再也不需要独自承受著如深渊般的苦痛，复仇路上终有一个值得信任和陪伴的人。



真的很希望可以再多一集就好，最后一集 EP.16 真的让人有种看不够的感觉，但其实很多条线都已经很完整的讲完了，不会给你过多的悬念，这个结局说真的已经很圆满了，还留下了一点点想像给大家，可能就是太好看了，才会有这种想再多追一集的心情，以后又多了一部神剧可以推荐给朋友真的很开心！



也欢迎大家留言写下你的观后感，一起讨论吧～。

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