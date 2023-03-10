艺人们闻税色变！金在中遭罚款上亿韩元！「并非故意逃税而是漏报了日本活动收益」

高收入的知名艺人们一直是韩国税务调查的对象，近期传出大咖演员如李秉宪、权相佑、金泰希与李敏镐等等，都在不定期的税务调查后补缴数亿韩元的追缴税金，也一致表示在会计过程中有所疏漏，绝非故意逃税，也诚实补缴了税金。歌手金在中也有同样的状况。

上周才来台开唱的资深歌手JYJ成员金在中，出道近20年也在全球拥有众多粉丝，台湾演唱会更涌入许多来自日本的粉丝们。而他也传出在2020年接受了不定期的税务调查后补缴了上亿元的追加税金，对此所属公司也说明，并非刻意逃漏税，而是因为遗漏了一部分在日本活动的收益所造成的。



金在中所属公司CJ’es表示，2020年金在中接受税务调查时，发现有一部分的日本活动收益并未被列入计算，造成必须缴纳1亿韩元的追缴金，事后他也立刻完成了税金缴纳。进一步说明是因在结算所有日本活动时，存在著时间的差异，於是产生遗漏而必须补缴税金。



金在中在日本也相当活跃，因此在频繁往来日本与韩国的过程中，结算时存在著时间差异，申报为必要经费的部分金额其实与事业无关，因此确认了必须追加的税金，金在中也将税金补好补满。公司并强调，这只是因为必要支出的认列问题，在事业上以及在私人上的使用必须再明确一点区分说明，也不存在故意性的状况。

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