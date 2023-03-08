三男周旋一女！辛睿恩搭档鲜肉演员厉云、姜勋、郑干柱，《花书生热爱史》三种CP组合海报你喜欢哪款

由《黑暗荣耀》辛睿恩，搭档三位鲜肉男演员厉云、姜勋与郑干柱所主演的新剧《花书生热爱史》，日前释出了多款CP海报，哪一对会是你最期待的呢？

《花书生热爱史》是档改编自同名高评分小说的古装剧，讲述朝鲜时代版共生屋（Share House）客栈「梨花园」的主人尹端午，和怀有秘密入住的花书生三人帮，四位青年创造的清新无厘头罗曼史。由《岬童夷》权音美携手原著金慈贤作家编剧，《暗行御史：朝鲜秘密调查团》金正民执导。



三种CP海报以不同的时节美景呈现，制作组表示想凸显三个花书生的各自魅力，且让四个青年在美丽的背景下依旧突出、比花还要亮丽，这三种组合，哪对才是真正的CP呢？

尹端午（辛睿恩 饰）&姜山（厉云 饰）

白雪皑皑，象徵两个人的纯真，姜山的蓝色道袍在前，尹端午的橘色裙摆在后，他牵著她：「我会守护你，正努力守护著你。」



尹端午&金时烈（姜勋 饰）

「什么时候开始变得那么亲近的？」绿荫与白花，映衬著尹端午与金时烈活泼的互动、鲜艳的穿著，尹端午挑衅的抓住金时烈的帽子，金时烈连忙阻止她。



尹端午&郑有夏（郑干柱 饰）

蓝天、绿山与黄澄澄的百日菊，一袭温暖橙色道袍的郑有夏，伸手替尹端午挡住刺眼的阳光，他说：「不要忘记，我随时都在这里……」



《花书生热爱史》本月20日起，以月火剧形式每周一二於韩国SBS播出，香港观众隔日可於黄viu煲剧平台收看。究竟尹端午的真命天子会是谁呢？▼



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