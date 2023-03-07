张赫X张娜拉四搭tvN新剧《Family》公开剧本阅读现场！预计下月（4月）首播

萤光幕前的「老夫老妻」了～

预计於下月（4月）迎来首播的tvN新剧《Family》，於昨日（6日）公开剧本阅读现场。这是一部描述伪装成平凡上班族的国情院黑色要员丈夫，和梦想有个完美家庭、又温柔、又有杀气的妻子之间，惊险的「死守家庭谍报喜剧」，找来张赫、张娜拉「四搭」主角，引发不少关注。

张赫饰演伪装成贸易公司职员的国情院黑色要员「权道勋」，也是「姜宥拉」的丈夫。他是集速度、精准与处理干净的「One Shot One Kill」狙击老手，虽然因为忙碌而忽略家人，但对妻子的爱无人能比。

张娜拉饰演生活能力九级的权道勋妻子「姜宥拉」。姜宥拉与丈夫相遇，并建立梦想中的完美家庭，为了守护家人而努力成为满分的家管。不过，在她可爱的形象背后，其实隐藏著秘密。

而蔡贞安饰演权道勋的同僚，是国情院特务、专业狙击手「吴千莲」。她在别人看中看似享受著奢华的单身生活，实际上却是渴望著谁陪伴的孤独女人。虽然离过三次婚，却希望道勋能持续守护家庭，所以无论精神或物质都会给予帮助。











另外，《Family》还有李顺载、金江珉、尹相贞、Gabee等演员共演。几乎每十年就要合作一次的张赫与张娜拉，继《开朗少女成功记》、《命中注定我爱你》、《久违的再见》后，今年（2023年）又通过《Family》相遇，相信粉丝们都非常期待吧！

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