《浪漫速成班》大结局收视17%刷新高！全道嬿、郑敬淏发表终映感言「谢谢大家对行善＆直说情侣的喜爱」

由全道嬿、郑敬淏主演的《浪漫速成班》在昨日（5日）播出最后一集，大家看完了吗？

以行善（全道嬿 饰）和直说（郑敬淏 饰）的结婚约定完美的罗曼史划下结尾，全国收视17%、首都圈收视19.8%，这不仅再次刷新自身最高收视率，还一如既往地席卷了所有频道同时间段的第一位，到最后都证明火热的人气。而两位主演也发表了终映感言。



首先，全道嬿通过「南行善」一角展现特有的可爱魅力和细腻的感情演技，她说：「刚开始总是觉得很难，但就这样临近最后一集，觉得时间太短了，一瞬间就过去了，留下了很大的遗憾。南行善是我非常想演的角色，时隔很久才见到明朗的故事。收到剧本时，我还产生『我能做到吗？』既怀疑又没有自信，但拍摄过程中不知不觉就成了南行善。」

她表示：「以前没有多少可以全家人聚在一起笑、一起哭的作品，《浪漫速成班》是可以和我们家人一起观看的作品，所以很有意义，谢谢大家给予的喜爱和关心。」



通过「崔直说」一角刷新人生角色的郑敬淏表示：「能和直说一起度过的所有瞬间，还有和导演、编剧、道嬿前辈在一起感到很幸福。孤独的直说遇到行善，进一步成长的过程中，我也和直说一起成长了。不知爲什么，因爲和我有相似的一面，所以更加喜爱他。」

他还说：「一起的前辈们、同僚演员们和导演、编剧，还有很多工作人员都辛苦了，很幸福，也很感谢。直说在这里和大家道别，但希望观众们以后也能想起直说幸福的感情。感谢大家一直以来对《浪漫速成班》和直说以及「直说行善情侣」的喜爱。」



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