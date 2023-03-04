【K社韩国小百科】这也太人性化了吧！首尔城东区推「脱发治疗」补贴，最高一年有20万

这项措施对「秃头星人」来说也太友好了吧。

当代年轻人的烦恼之一就是脱发，不少人因为工作压力大、作息时间不规律、饮食不健康等种种原因导致头发越来越稀疏，发缝越来越宽，不治疗吧，只能等头越来越秃，治疗吧，又是一笔不菲的开销。 但最近首尔市城东区就推出了一项措施，从3月起将为39周岁以下的区民发放20万/年（韩币）的脱发治疗费。

据悉从去年5月起城东区厅就在筹备拨款，只要是城东区居民（以居民登陆为准），且居住3个月以上，被诊断为脱发的区民都能获得这笔补贴，不过仅限於购买口服用药材费，每次可报销医药费的50%，一年上限为20万。



根据韩国健康保险公团发布的资料显示，2020年被诊断为脱发的人口为23.3万人，比2016年上涨了9.9%，10名脱发者中有6名为20-40代的中青年。

消息发布后即刻在韩网引发了热议，不少网友表示：「太羡慕城东区了，区厅长有在好好工作」、「好多人都在说有这笔钱为什么不做其他更有用的事情，你们以为的那些更有用的事情，人家城东区早就在做了」、「我现在搬到城东区还来得及吗」 等。

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